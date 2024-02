Después de alejarse de los escenarios, Silvestre Dangond vuelve a Bogotá con su álbum ‘Ta’ malo’

El cantautor vallenato se presentará el 18 de mayo en el estadio El Campín - crédito Jesús Avilés/ montaje de Infobae

En diciembre de 2022, el cantante de música vallenata Silvestre Dangond anunció un descanso temporal de la música, para compartir con su familia, en Miami (Estados Unidos), donde reside el artista hace algunos años.

Pero ahora llegó su regreso a los escenarios. El artista nacido en Urumita volvió recargado con quince exitosos temas que hacen parte de su álbum Ta´ malo. El lanzamiento del nuevo trabajo discográfico está acompañado de una gira bajo el mismo nombre del disco, que empezó el 10 de noviembre de 2023, luego estuvo en Barranquilla, Santa Marta, Sincelejo y entre otras ciudades; sin embargo, el músico no podía dejar pasar tener un concierto en Bogotá, ciudad que considera su “casa”.

El cantante vallenato vuelve a Bogotá después de casi dos años de no cantarle a los capitalinos - crédito Elsa Barrera/Infobae

Después de casi dos años de que el cantante vallenato no tenía un concierto en la capital del país vuelve a vestir de rojo a los capitalinos, pero esta vez le cantará al rededor 40 mil silvestritas en el estadio Nemesio Camacho El Campín el 18 de mayo.

“Lo que sembré aquí (Bogotá) en algún momento lo lo comencé a recoger y después de mucho tiempo comprendí todas las pruebas que me pasó en el camino, entonces, para mí El Campín es un reto porque hace unos años pasaba por ahí y siempre lo miré con respeto. A pesar de haber llenado cinco veces el Movistar Arena con un sold out seguidas nunca se me pasó por la cabeza decir ahora voy para El Campín, nunca, nunca me imaginé cantando ahí (...) Vamos a darle y aquí estoy, el 18 de mayo Bogotá, casi dos años sin sentirte ni cantarte y ahí nos vamos reencontrar nuevamente”, indicó el exitoso artista.

El cantautor vallenato regresó a la música, después de un descanso, con su reciente álbum Ta´Malo - crédito Elsa Barrera/Infobae

Silvestre Dangond, en diálogo con Infobae Colombia, reveló cómo fue le proceso de creación de su nuevo álbum, además, aprovechó para tirar vainazo a las nuevas canciones del género y la falta de composiciones de grandes maestros de la música: “El proceso de Ta´ Malo fue muy básico porque si de algo estamos sedientos hoy en el vallenato es de compositores, no tenemos, yo me acuerdo que en el año 95 o 96 que yo andaba atrás de todos estos músicos como Fabián corrales, Jean Carlos Centeno yo me acuerdo que me los encontraba y ellos decían a boca llena vayan a buscar un éxito donde Fabián corrales, vayan a buscar un éxito donde chiche Maestre y la gente salía a buscar un éxito donde esos compositores y encontraban un éxito. Hoy en día quién te da un éxito así grande en el vallenato, busca un éxito de un compositor es que estamos falta de un relevo generacional de poetas y de vivencias”.

El artista vallenato tendrá un concierto en Bogotá el 18 de mayo - crédito Elsa Barrera/Infobae

“No los culpo porque estamos viviendo en épocas totalmente diferentes, pero uno induce las cosas. Yo me fui a Valledupar cinco días, apague teléfono, me encerré a parrandear, sin redes sociales, sin nada a cantar música, que no canto en conciertos porque llega un momento que me limito (...) cuando estuve en mi casa canté canciones con las que crecí, las escuchaba, pasaba la letra y me ponía a llorar, entonces, uno tiene que nutrirse”, agregó el artista.

El artista colombiano considera que estar tanto en las redes sociales dificulta el proceso creativo de exitosas canciones, por esa razón, desde hace un tiempo considera crear nuevas canciones como lo hicieron los grandes juglares del vallenato: “Hoy en día vengo en esa lucha porque yo sí creo que hay que buscar atrás porque atrás está todo Escalona no los dijo, Leandro no los dijo, Diomedes nos lo dijo, Rafael Orozco nos dijo eso ya está escrito y es imborrable para que esto (la música vallenata) vuelva a brillar como antes tiene que acabarse y comenzar”, finalizó el artista para este medio.