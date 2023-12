Destapan polémica que involucra a Olmedo López: habrían pagado para marchar a favor del director de la Ungrd

El director de la Ungrd, Olmedo López, fue suspendido por su gestión en la reconstrucción de Mocoa y Piojó - crédito Ungrd

Siguen surgiendo polémicas alrededor del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo de Jesús López Martínez. El 5 de diciembre fue suspendido por la Contraloría General de la República y ahora denuncian que, al parecer, se gestionaron pagos a personas que marcharon a su favor en Bogotá, el jueves 14 de diciembre, al frente de las instalaciones de la Ungrd, donde gritaron arengas como: “¡Olmedo, amigo, el pueblo está contigo!”.

Te puede interesar: Escándalo en la Ungrd: director solicitó investigar a uno de sus asesores y pidió la renuncia protocolaria a once de sus funcionarios

“Ese dinero salió de una recolección de dinero que hice yo con el gremio de agricultores de acá de la región. (sic) Casi 30 millones de pesos recogí”, reveló el líder social Yonairo Sáenz, en conversación con W Radio.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Convocan a marcha pacífica para exigir justicia por masacre en Salvatierra, Guanajuato

Según audios conocidos por el medio, los asistentes a la manifestación tenían cubierta su alimentación y el transporte para movilizarse desde diferentes partes del país hasta la capital. “Pues la idea es, en el bus de Achí, en el bus de Puerto Venecia, se va a nombrar un representante para que esté atento al desayuno, al almuerzo y la cena de las personas, ahí se le va a dar 50.000 pesos por persona”, se escucha en una de las grabaciones, en donde habla el líder Yonairo Sáenz.

En otro audio filtrado, el organizador asegura que ninguno de los asistentes iba a “aguantar hambre” en el viaje de ida a Bogotá ni en el de regreso a sus respectivos territorios. Los 50.000 pesos estaban estimados para cubrir el desayuno, el almuerzo y la cena, pero existía la posibilidad de que algún tercero en Bogotá entregara estos alimentos. Asimismo, indicó que si era necesario destinar otros 50.000 pesos para el transporte de regreso, se hacía.

Te puede interesar: La Casa Rosada amaneció vallada como medida de prevención ante las marchas piqueteras del 20 diciembre

No obstante, el líder social de la Costa Atlántica, Eliécer Polanco, denunció en W Radio que, presuntamente, la asistencia a la manifestación fue financiada con dinero público, contrario a lo que afirmó Sáenz en la entrevista con el medio. Aseguró entonces que algunos presidentes de juntas de acción comunal revelaron que, en efecto, recibieron 100.000 pesos de “recursos del Estado”, además, señaló al líder social Yonario Sáenz, al funcionario Álvaro Vanegas y a Carlos Zuleta, de estar haciendo “el trabajo sucio”. Estos dos últimos sujetos fueron designados por la Ungrd como enlaces en La Mojana, según informó El Heraldo.

Desde la perspectiva del líder social Polanco, no es posible recoger toda esa cantidad de dinero para una marcha, teniendo en cuenta que Achí y otras zonas del país donde fueron convocados los marchantes, pondera la pobreza. Sin embargo, Sáenz precisó que con sus muchas hectáreas de cultivos de arroz tuvo la oportunidad de recolectar el dinero para apoyar al director de la Ungrd.

Denuncian que, presuntamente, la marcha a favor de Olmedo López fue financiada con dineros públicos - crédito Luisa Gomzalez/Reuters

Pero la polémica no termina aquí. Polanco afirmó que hubo presidentes de juntas de acción comunal que fueron amenazados con la pérdida de proyectos del Gobierno nacional si no iban a la marcha. También habrían sido obligados a llevar a 10 personas a la manifestación. Adicionalmente, sostuvo que hay graves problemas de corrupción en la subregión de La Mojana, donde, al parecer, la gestión de Olmedo López no ha sido precisamente buena: “Ha fallado”.

Por su parte, Yonairo Sáenz justificó el haber buscado recursos para la marcha a favor del director de la Ungrd con supuestos logros que ha alcanzado en Achí (Bolívar). “Nosotros tenemos hoy, gracias al señor Olmedo López, dos bancos de maquinaria amarilla arreglando las vías del municipio de Achí, (sic) si las vías están en mal estado, primero, no puedo sacar producto, y segundo, si lo puedo sacar, no lo puedo sacar al mismo precio que si la vía está en buen estado”, explicó al medio citado. Olmedo López, mientras tanto, aseguró a W Radio que no tenía conocimiento de dicha manifestación.