Renunció el abogado de Andrés Ricci, confeso feminicida de Luz Mery Tristán

El 11 de agosto se conoció que el abogado de Andrés Ricci, Roberto Antonio Beltrán, renunció a la defensa del hombre, imputado por feminicidio agravado de la expatinadora Luz Mery Tristán.

La Fiscalía General de la Nación fue notificada en la tarde del 11 de agosto de la renuncia del abogado, que había intentado llegar a un preacuerdo con el ente acusador, pero fue negado desde el inicio en la audiencia de imposición de medida de aseguramiento.

El abogado Beltrán advirtió, en un comunicado, que ofreció a la Fiscalía y al CTI “todas las facilidades” a su alcance “para el desarrollo de su labor judicial”. Y que se abstuvo de “presentar recursos o solicitudes que pudieran afectar el cabal desarrollo de este caso”.

También sostuvo que “debido a compromisos en los Estados Unidos y otros países, que de toda mi atención y presencia” se ve “en la imperiosa necesidad de renunciar como abogado defensor en este proceso”.

Además, dijo que por la “relevancia, sensibilidad y transcendencia de este caso” ha decidido dar un paso al costado.

Con este comunicado el abogado Roberto Beltrán anunció que se aparta del proceso contra Andrés Ricci por el feminicidio de Luz Mery Tristán. Imagen: Roberto Beltrán.

El 10 de agosto se conocieron nuevas evidencias que tiene en su poder la Fiscalía General de la Nación sobre el feminicidio agravado de Luz Mery Tristán a manos de Andrés Gustavo Ricci García. En un dictamen del ente acusador se advierte que Ricci disparó en varias ocasiones a la puerta de la habitación, a la altura de la chapa, en la que la excampeona mundial de patinaje se intentó proteger de su feminicida. También se reveló que se encontró una huella la exdeportista sobre la cama, en un intento por mantener la puerta cerrada.

De acuerdo con información de El Tiempo, un investigador señaló: “Lo que se sabe es que el cuerpo de la señora Tristán se encontró al otro lado de la puerta, con un impacto de bala que le perforó la aorta y le causó la muerte”.

También se conocieron unos audios, revelados por el mismo medio, en los que Tristán habla de las tendencias celópatas de Ricci y su carácter “explosivo”. A esto se suman las declaraciones de la exesposa del feminicida, María del Pilar Jaramillo Ruiz, publicadas en 2017, en las que denunciaba que el empresario la había golpeado “muchas veces” y que le prohibía salir con sus amigas:

“Él me pegó muchas veces, me prohibía salir con mis amigas, y yo, que es lo peor de todo, lo permitía. Me trataba de perra, recibí mucho maltrato de parte de él y yo lo permití. Llevo cinco meses tomando pastillas antidepresivas y tratando de recuperarme (...) decidí dejarlo la última vez porque casi me mata”

Hijo de Luz Mery Tristán participó en plantón contra el crimen y dijo que Ricci “No se puede salir con la suya”

El 10 de agosto en el Bulevar del Río, en Cali, se realizó un plantón en rechazo al feminicidio de Luz Mery Tristán. Allí, el hijo de la expatinadora dijo que espera que Ricci no se salga con la suya y que no haya ningún preacuerdo con la Fiscalía.

“Yo espero que no haya un preacuerdo, espero que no haya algo de lo que él pueda salirse con las suyas, solo espero que haya justicia”, dijo Valencia, según lo citan en el Noticiero 90 minutos de Telepacífico

En el plantón también estuvo Victoria Tristán, hermana de Luz Mery, que además de rechazar el feminicidio, dijo: “Estoy aquí no solo por mi hermana, sino que estoy dando la cara para que no siga la violencia contra las mujeres”.

“Mi hermana hizo todo lo posible para cambiar a su pareja, tuvo psicólogos, clínicas, todo lo que fue posible por el enamoramiento que ella tenía hacia él para cambiarlo, y no cambió. No esperen que sus parejas cambien, tomen su decisión antes de que sea demasiado tarde”, le dijo Tristán al medio local

El hijo de Luz Mery Tristán también reconoció que sabía que Ricci maltrataba a su madre y que “le decía palabras soeces que no representan en nada lo que es ella” y lamentó no haber podido evitar el feminicidio: “Sí, sabíamos de ese maltrato psicológico y no pudimos evitar que esto pasara”.