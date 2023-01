Gustavo Petro asegura que a Colombia le queda una década de exportación de hidrocarburos

Gustavo Petro revela detalles de cómo se haría la transición energética en Colombia.

El presidente Gustavo Petro salió a dar explicaciones sobre la transición energética. Las declaraciones de la ministra de minas y energía, Irene Vélez, nuevamente, le han costado muchos señalamientos al Gobierno nacional, además que los mercados vuelven a inquietarse por los mensajes que emiten los altos funcionarios. No obstante, a través de su cuenta de Twitter dejó ver cuáles serían los planes, o intenciones para hacer efectivo el cambio a fuentes limpias y renovables.

Transición energética depende de la diversificación de la canasta exportadora, afirman agremiaciones Agremiaciones se unen al debate tras los pronunciamientos de la ministra de minas, Irene Vélez, sobre la no concesión de nuevos contratos de exploración de gas y petróleo VER NOTA

El tema ha resultado muy sensible, porque según las declaraciones de Irene Vélez, no se volverían a entregar contratos para la exploración de hidrocarburos. La afirmación ha llamado poderosamente la atención del sector petrolero, y desde el mismo Gobierno como es el Ministerio de Hacienda y demás carteras económicas, pues reconocen las implicaciones que tendrá este cambio.

Mientras el presidente llega al país tras su visita a Europa, donde hizo presencia en el Foro Económico Mundial, además de reunirse con algunos funcionarios públicos franceses en la nación gala; ha vuelto a estar muy activo en sus redes sociales. Sobre este tema en particular, le respondió a un tuitero, explicando cómo sería el proceso de la transición energética en Colombia.

“Lo primero que debes establecer Julián, es cuánto tiempo tienes para la transición. Es decir, para que dejen de comprarnos el carbón y los petróleos pesados que exportamos. Sobre esa base cuanto duran las reservas y cómo mientras tanto se financia la transición con esos recursos”.

Gustavo Petro sobre la transición energética. @petrogustavo

Posteriormente el presidente reveló que el problema será recuperar las divisas que se dejarán de percibir por exportar los hidrocarburos, principalmente sería con energía limpias y turismo. Además, se tiene que hacer un cambio en los patrones de consumo interno, principalmente en el sector del transporte:

“La transición tiene que ver con dos aspectos. Lograr que las divisas que dejamos de obtener por exportar carbón y petróleo sean reemplazadas en la misma magnitud por exportaciones de energías limpias y turismo principalmente (...) Porque nuestro propio consumo interno de carbón y petróleo se reemplace electrificando el transporte, cambiando nuestra matriz energética y descarbonizando la producción”.

Gustavo Petro sobre la transición energética. @petrogustavo

La independencia energética estaría garantizada según el presidente, pero gremios aseguran que no acciones concretas para la transición que propone Petro

Otro de los puntos a los que se refirió Gustavo Petro fue el de la proyección de reservas de hidrocarburos. En las cuentas que presentó el mandatario quedarían unos 10 años de suministros:

“Según las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía, nos quedan cinco años de exportación de carbón y 10 de petróleo. Nada de lo que hemos hecho afecta esa posibilidad. Con los recursos que se obtengan en ese periodo, hay que hacer la transición”.

Gustavo Petro sobre la transición energética. @petrogustavo

Desde la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) comparten el tiempo estimado presentado por el presidente, no obstante, reclaman que no hay un proyecto, directriz o acción concreta para realizar la transición. Por el contrario, las aseveraciones que ha tenido Petro no serían un sustento real para dejar las exploraciones.

Contratos actuales de exploración y explotación seguirán vigentes, confirmó el presidente Petro tras polémica de MinMinas La jefa de cartera, Irene Vélez, volvió a causar polémica por las declaraciones que entregó sobre el futuro energético del país; el jefe de Estado se pronunció al respecto VER NOTA

A través de un comunicado, la ACP dijo:

“El Gobierno nacional no le ha dicho al país cómo aspira a sustituir, con realismo, el petróleo y el gas, sabiendo que las reservas probadas alcanzan para aproximadamente 10 años y que los contratos de exploración suscritos no le aseguran la autosuficiencia ni la soberanía energética a mediano y largo plazo. Tampoco ha explicado cómo reemplazaré los ingresos fiscales que aporta la industria a la Nación (fundamentales en la pasada reforma tributaria) ni las regalías (...) Colombia aporta el 0,37% de los Gases de Efecto invernadero del planeta. De ahí que el Presidente de la Republica haya reconocido que es un aporte insignificante. De estos, el 59,6% lo produce el sector agrícola y ganadero, la deforestación y el mal uso de la tierra. El 31% está asociado a la generación y consumo de distintas fuentes de energía, siendo más significativo el transporte con 12%. La actividad de exploración y producción de petróleo y gas aporta menos del 1% del total de las emisiones del país”.

Al igual que lo dicho por el presidente, la agremiación aseguró que es necesaria una diversificación en la canasta exportadora, pues el petróleo es el principal aportante en este aspecto, y si se dejara de vender se perdería casi la mitad de lo que se recauda.

Precio del dólar sigue a la baja: cerró en $4.631,38 y ha perdido $178,82 en lo que va de 2023 Durante la jornada la divisa llegó a tocar los $4.500. Luego de que la ministra de Minas y Energías, Irene Vélez, advirtiera en el Foro Económico Mundial, en Davos (Suiza), que no se asignarán más contratos para la exploración de petróleo y gas en el país hasta 2026, los mercados han estado alerta VER NOTA

Las cifras que ha presentado el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), estiman que los hidrocarburos, minas y canteras han aportado el 56,3% de las exportaciones del 2022.

Solo por tomar una referencia, y en el sentido de las intenciones que ha dejado ver el presidente en declaraciones pasadas, los alimentos (además del turismo) podrían ser las banderas de la exportación en el país, pero, con el mismo reporte del DANE, en este momento la comida, alimentos y productos agropecuarios representan el 20,2%, quiere decir, no es ni la mitad de lo que aporta el petróleo.

Seguir leyendo: