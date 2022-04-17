丹娜·保拉（Danna Paola）穿着大胆的比基尼放火烧网：“在月球的影响下”

丹娜·保拉（Danna Paola）因其在媒体领域的长期职业生涯而被认为是国际影响力最大的墨西哥艺术家之一；她通过温柔的信息不断获得公众的认可，这些信息最终使她的出版物反映了她在自己中间产生的影响力成千上万的粉丝。但是，这还不是全部，她的标志性服装和自然之美还偷走了一口气。

这个周末也不例外，艾米（Amy）的主角：那个戴着蓝色背包的女孩惊讶于她从一个被巨大的棕榈树和大片绿地包围的天堂般的地方拍摄的几张照片，使超过3300万Instagram粉丝感到惊讶。但是关注的焦点不是美丽的风景，而是这位歌手26岁时所穿的壮观人物。

这位 Mala Fama 表演者穿着一件看似金属的比基尼对着镜头摆姿势，与她皮肤上的阳光和长长的棕色头发形成鲜明对比。丹娜·保拉（Danna Paola）用一条简单的项链和大墨镜完成了自己的造型，但最终偷走了所有眼睛的是她的双腿和轮廓的腹部。

(Captura: @dannapaola/Instagram)

她在 Instagram 帖子中写道：“在月球的影响下，” 她在 Instagram 帖子中写道，过了几分钟，评论框就充满了为了纪念她的奉承浪潮，而有些人则借此机会向她致以问候和爱的宣言，并承认了不可否认的事情这位墨西哥女人的美丽，其他人则为他的勇气鼓掌。

“Corpazo”，“Mais 的女儿！”，“你很酷”，“我死了”，“世界上最美丽的”，“你是满月”，“最珍贵”，“女人”，都是一些反应。在同一部分中，出现了一些来自媒体的人物，例如阿皮奥·基哈诺，索非亚·雷耶斯和卡拉·迪亚斯，他们通过火表情符号表达了自己的感受。

总的来说，丹娜·保拉（Danna Paola）的照片在社交媒体用户中引起了欣喜，他们对在评论部分认出她的美丽不满意，他们还通过传播病毒在其他平台上复制了这些图像。这不是艺术家第一次经历类似的情况。

(Captura: @dannapaola/Instagram)

几天前，她发布了一张从设施外面拍摄的照片，其中她突出显示了紫色调的星型上衣，这让粉丝们对透明胶片和覆盖的精确区域无言以对。目前，这两张照片的点赞都将超过一百五十万。

此前，丹娜·保拉（Danna Paola）在平面媒体关注最近的身体羞辱（身体羞辱）后分享了她对身体羞辱（身体羞辱）的感受为了纪念她，这篇文章与女性美有关，而不是像她最初想象的那样与她最近的职业胜利有关。面对这些差异，这位女演员通过她的Twitter帐户失败了。

他说：“每当我进行面试时，我都会谈论自己的项目、我的现状、动机、心理健康等。但是我总是被问到自己的体格，这始终是一种观点，而且我多年来一直在努力解决这些问题，并将其转变为积极的方面。”

Danna Paola tiene más de 33 millones de seguidores en Instagram (Foto: Instagram/@dannapaola)

他补充说：“这次在采访中，他们过于强调我现在的样子，特别是我的身体，老实说，我回避了这些问题，而是专注于自己的心理健康，因为这也帮助我在外面照顾好自己。”

当时，这位女演员解释说，该杂志试图强调 “现在的样子”，她正在寻找方法来扭转他们谈论与心理健康有关的问题，以便她在各个方面都能看起来更好。

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