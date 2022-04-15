'Pepe'Soto和Alianza Lima的说法：“经典必须是起点。这只值得赢”

Alianza Lima 将于4月17日星期日作为访客参加秘鲁足球经典赛对阵德波特斯大学。这场比赛将作为2022年联赛1 开幕赛第10天的一部分举行，对两支球队的利益都至关重要。在这方面，何塞·佩佩·索托强调，在这场比赛中，“白人” 在积分榜上反弹应该是起点。

“他们从很小的时候就告诉我们：'除了 经典竞争对手以外的任何人' 。 周日必须是起点，球员们都知道这一点。总的来说，他们知道这是扭转他们正在经历的所有这种糟糕局面的好机会。 如果你玩的是一场不错的游戏但你没有赢，那将会大致相同。但是，如果你赢了比赛，无论打得好与否，人们都会感谢你的，” 这位教练在接受 GOLPERU 采访时说。

事实是，“亲密朋友” 并没有经历本赛季的最佳时刻，因为到目前为止，他们在锦标赛中仅得分8分，排在第13位。简而言之，他们赢了2胜，2平和3负。数字与去年的数字完全不同。因此，必须调整它们才能赢得 “奶油” 演员阵容。

这位前 “亲密” 玩家谈到的另一个主题是玩家面对这类遭遇所需的动力。“ 在这类比赛中，我认为你不需要动力，因为你必须激励自己。没有动力去玩这个经典游戏的玩家不必玩它。 每个人都看见你，国家队的教练。看看，有许多来自欧洲的使者来见过这样的球员，然后又带了一位球员，这发生在经典游戏中。足球中任何事情都可能发生，但你必须自杀，” 他说。

确实，这些比赛是非常有争议的，并且有所有的调味品来确保演出得到保证。没有一支球队愿意输球，这就是足球运动员展示自己最擅长的地方。每个人都是不同的故事，因此，作为足球民间传说的一部分，细节，笑话，赌注，恶作剧将会出现，尤其是在两支球队的球迷中。

这位前球员和现任教练称这场重要的比赛是一场特别的比赛，留下了一些细节。| 视频：GOLPERU

输给了 COLO COLO

现在，如上所述，Alianza Lima 并没有以最好的方式到达，更是如此，解放者杯对阵科洛科洛的最后一场失利。“根据结果， Alianza Lima的感觉并不好。解放者杯要求你 。有了 Colo Colo，他们去找比赛为时已晚。去年得分 Alianza 非常困难。他们给你打了一个进球，然后从那里打开那 5 个防守非常困难。但是现在有一些动作，秘鲁足球队肯定不会这样做，他们给你空间，打破界限，给你进球。他分析说，上半年，科洛·科洛（Colo Colo）经常来找他。

ALIANZA LIMA 下坡的起源

为了找到这种下降问题的根源，索托认为，与其他任何因素相比，它更多地涉及足球运动员水平的话题。这是因为几乎是同一支球队2021 年成为冠军。“ 问题在于玩家的等级，因为系统是一样的。我认为与去年相比有一两个变化。他们有同样的技术人员。 但是 Alianza 是一支强迫你付出更多努力的球队，我知道球员会的。这些情况发生在校园里。他们有一个粉丝陪着他们，我认为这将使他们摆脱困境，” 他说。

实际上，教练卡洛斯·布斯托斯为球队增加了重要的球员，例如克里斯蒂安·拉莫斯，巴勃罗·拉万代拉，克里斯蒂安·贝纳文特。还有阿尔代尔·富恩特斯、达林·莱顿和乔纳森·麦地那，他们也组成了阵容，但参与人数较少。因此，在开始的11场比赛中，他们几乎没有改变，只有前3名在开始的11场比赛中不断交替。

El once titular de Alianza Lima que jugó ante River Plate. | Foto: Alianza Lima

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