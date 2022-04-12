埃米利奥·马科斯（Emilio Marcos）在参加 “El Último Rey” 系列赛后将冒险进入墨西哥地区

埃米利奥·马科斯·奥索里奥（Emilio Marcos Osorio）在维森特·费尔南德斯（Vicente Fernández）的传记系列中备受争议之后，埃米利奥·马科斯· 奥索里奥并没有掩饰他希望在短暂但已经引人注目的职业生涯中增加新的专业领域的愿望，正如胡安·奥索里奥和尼尔卡·马科斯的儿子解释的那样，他会喜欢加入墨西哥地区的流派。

埃米利奥·马科斯（Emilio Marcos）在T elevisa早晨霍伊（Hoy）的一次采访中，在维森特·费尔南德斯（Vicente Fernández）自传系列的第一季取得成功之后，埃米利奥·马科斯（Emilio Marcos）承认自己的角色改变了他的生活，因此他不排除冒险进入的可能性这种音乐流派。

“在音乐方面，我完全喜欢传统的墨西哥流浪乐队。我现在真的没有自己做任何事情，整个重点必须放在这个系列上。如果我已经准备了很长时间，那么关键是放手看看接下来会发生什么，” 这位 19 岁的口译员说。

Así luce el actor como Alejandro Fernández (Foto:Instagram/@emilio.marcos)

在 T elevisa 和 Univis ion 制作的自传系列《墨西哥的偶像》中，埃米利奥赋予了生命到青年版的亚历杭德罗·费尔南德斯（AlejandroFernán dez），他在社交网络上受到严厉批评；但是，对于这位年轻的histrion和未来的歌手来说，继续在他的zagal艺术生涯中迈出一步是一个非常重要的项目。

后来，著名的年轻女演员卡罗尔·塞维利亚（Karol Sevilla）的男友表示了他想冒险进入墨西哥地区流派的愿望，但与那些指导他在音乐界迈出第一步的人一起，而且，由于他的所作所为，他经常被视为国徽生活中的 El Charro de Huentian。

El último Rey (Foto: Planeta)

当被问及他是否觉得自己的职业生涯已经成长时，这位年轻的口译员强调说，他实际上学到了很多可以改善自己工作的东西，但从他个人的角度来看，他觉得自己只是在年龄上成长，没有专业。

“我不觉得自己长大了，我觉得自己学到了很多东西。我学到的那些东西帮助我以后更容易做事。” 他创造了关于他渴望在墨西哥地区音乐中唱歌的评论。

最后，这位年轻人承认，重要的是要利用经验来克服自己，从而不会陷入困境：“如果我拿走了经验，我会待在同一个地方。他总结说，重要的是永远不要去除皮肤，而是将它们放在上面，以使所有东西都融合在一起。

(Foto: Instagram/emilio.marcos).

在生物系列首映的那一周，埃米利奥（Emilio）是积分库；但是，这并不是唯一的观点，因为 一些观众指责这位 histrion 利用父亲作为制片人的职位来扮演 El Potrillo 的角色 。

另一方面，这将是胡安·奥索里奥（Juan Osorio）和尼尔卡·马科斯（Niurka Marcos）的儿子进入的第二种流派，到2021年底，埃米利奥通过社交网络与马内·德拉帕拉（Mane de la Parra）分享了他最近的个人音乐作品，以小说《我的家庭发生了什么》为主题 通过他的社交网络。

埃米利奥·奥索里奥·马科斯（Emilio Osorio Marco s）在墨西哥城，小时候就开始了自己的演员生涯。

2017年，她作为歌手首次亮相，但直到2018年她才发行了自己的第一张 EP E milio。2019年5月15日，她发行了她的第一张个人专辑，其中包含12首成功的歌曲。经过漫长的等待，她于2020年4月发行了她最成功的单曲 Danzón。随后，他将在 2020 年 6 月发行歌曲 Hoy Me Tengo Que Ir。

继续阅读：