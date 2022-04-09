Edomex中的Mexicable：路线，成本，时刻表及其车站是什么

Mexicable 2号线项目长8公里，墨西哥州政府表示将在2022年下半年准备就绪。

大概的换乘时间为 29分钟，它将有238个客舱，两个航站楼和 5个车站，路线将从埃卡特佩克到墨西哥城的印第奥斯·维德斯；该运输将提供高海拔服务，该设计是由一家墨西哥公司开发的。

墨西哥州州长@@ 阿尔弗雷多·德尔·马佐通过其官方推特帐户表示，墨西哥可用 2 号线将把埃卡特佩克和特拉内潘特拉与 CDMX 连接起来，并连接 1 号线、墨西布斯、缆车、印第奥斯维德斯地铁和 Metrobús。这次旅行将穿越瓜达卢佩山脉（Sierra de Guadalupe）的塔兰潘特拉（Tlalnepantla）高处，以便来自偏远地区的人们可以使用更多的公共交通服务。

Mexicable的费用和时间表是什么？

Con la Trajeta Mexipass puedes ingresar y las personas adultas mayores de 60 años no pagan al presentar su tarjeta INAPAM (Foto: Twitter/@JoGarWeb)

*个人票价为 9比索，使用 Mexipase卡支付，该卡可以在交通工具所有站点的充电机上购买。60岁以上的人出示当前的 INAPAM 卡；5岁以下的女孩和残疾人不付钱。

他们的日程安排是：

* 周一至周五上午 4:30 至晚上 11:00

*星期六从上午5点到晚上10点

*周日上午7点至晚上10点。

Mexicable的优势和1号线的路线

游览从塞罗戈多的一侧开始，穿过圣克拉拉镇，墨西哥-帕丘卡高速公路和汉克·冈萨雷斯附近，在那里它继续与圣安德烈斯大街平行，在拉卡尼亚达结束。它由七个站点组成，其优点包括：

* 连接到Edomex中难以使用现有公共交通工具的偏远地区。

*改善该区域的移动性并减少转移时间。

*出于这个原因，它使用太阳能和电能，除了减少超过17,000吨的二氧化碳外，其排放水平很低，不会产生废物。

El Mexicable reduce los tiempos de traslado y fue diseñado como un transporte verde (Foto: Infobae)

* Mexicable有36个线杆，高度为35米，每天每个方向的每小时容量为 3,000名用户，拥有185个客舱，每个客舱可容纳10人，航站楼之间的路线在19分钟内完成。

1号线车站

* 圣克拉拉位于何塞·玛丽亚·莫雷洛斯大道 431 号，与圣克拉拉科蒂特拉附近的 Mezquite Street 拐角处。* 汉克·冈萨雷斯在卡米诺大道上的汉克·冈萨雷斯是汉克·冈萨雷斯附近的何塞·瓦斯康塞洛斯街 81 号角落，附近是二百周年纪念公园和128官方预备学校。* Tablas del Pozo 穿过卡米诺圣安德烈斯大道 15 号，位于汉克·冈萨雷斯附近 Xochitenco 街的拐角处。* 塔布拉斯德尔波佐穿过卡米诺圣安德烈斯大道 15 号，汉克·冈萨雷斯附近 Xochitenco 街的拐角处，附近的地方是墨西哥商业Passage，洛斯博尔多斯市政代表团。

* 洛斯博尔多斯位于同一条大道上，附近是 98 技术高中。

* 位于卡米诺大道上的拉科鲁尼亚是圣安德烈斯26号角落与Calle Mora，科洛尼亚洛斯博尔多斯，附近的景点之一是健身公园。

* LaCañada：市民广场和教堂是车站附近的地方。

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