安德里亚·勒加雷塔（Andrea Legarreta）祝贺米娅·鲁宾在 Cumbia Machine Tour 上唱歌：“我无法从自己的生活中恢复过来”

上周五，即4月1日，坎比亚机器之旅开始了，该之旅由包括埃里克·鲁宾和他的女儿在内的多位艺术家组成和安德烈·勒加雷塔，米娅·鲁宾在一起。

因此，面对小女孩事业的兴起，《今日晨报》的主持人很快就通过社交网络向她表示祝贺，并分享了一个温柔的形象，母亲和女儿的服装看起来很壮观。

“说到实现梦想...我不知道这个梦想是你实现的还是我的漂亮女孩！因为当你实现了在父亲和许多伟大的艺术家旁边唱歌和做自己喜欢的事情的梦想时，在那个舞台上，还有那些为你鼓掌的精彩观众...我实现了我的梦想，就是看到你非常快乐和满足，做自从你开始说出第一句话以来你最喜欢做的事情...”勒加雷塔他的 In stagram 帖子。

Mía Rubín despegó en su carrera musical (Foto: Ig @andrealegarreta)

在帖子中，您可以看到米娅·鲁宾（Mia Rubín）站起来拥抱母亲的照片，双唇上都带着微笑，表现出很大的感情。

同样，在勒加雷塔（Legarreta）放在个人资料中的其他照片中，她的女儿出现在她参加演讲时穿的衣服上，并在一个小片段中看到她在舞台上演唱歌曲《没人知道我的痛苦》的翻唱。

“哇！我还没从自己的生活中恢复过来！从观众的热爱中，在节目结束时以如此多的爱接近我，告诉我很多关于你的美丽而动人的话...为了祝贺你...我认为，无论我们的孩子做什么，如此爱他们的母亲最大的愿望就是看到他们幸福并实现自己的梦想！而且你发光！！你发光太可爱了...你唱歌然后我在你妹妹旁边的那个大观众中唱歌，她也很感动和兴奋！你和你一起跳舞和跳舞，” 安德里亚继续写道。

La joven se mostró contenta de su participación (Foto: Ig @andrealegarreta)

此外，节目主持人深入研究了她对米娅此时取得的成就感到非常高兴的事实，并借此机会感谢埃里克·鲁宾（Erik Rubín）无条件地支持女儿。

“我庆祝你的生活和你的生活！我为他们那对美丽的生物感到骄傲！我永远不会厌倦为你感谢上帝！！恭喜昨天的爱！为了什么！！有一位支持你并一直是你的老师和向导的爸爸，你真是太幸运了！和这样的明星一起上台！妈妈总是和你在一起，为了你！为了你！！永远团结起来！永远在一起！！@miarubinlega #amoreterno，” 他说。

Mía Rubín es hija de Erik y Andrea (Foto: Ig @andrealegarreta)

网友的反应很快就来了，他们的一些媒体合作者甚至借此机会向家人表示祝贺。

“我的安迪说的话多么漂亮，你有机会在他身边鼓掌和享受他的方式真是太棒了。恭喜 @miarubinlega”，伊莎贝尔·拉斯库兰写道。虽然 Tanya Vazquez 补充说：“恭喜那对有祝福和幸福的漂亮女孩”

杰罗吉娜·奥尔金（Gerogina Holguin）也紧随其后，他说勒加雷塔是一位伟大的母亲：“恭喜安德里亚，你是一个很好的榜样，为你的家人提供了支持和指导。”

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