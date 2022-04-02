雷纳托·塔皮亚（Renato Tapia）在2022年卡塔尔复活节中对秘鲁的评论与记者开玩笑：“闭嘴保持乐观”

自从秘鲁在卡塔尔2022年南美预选赛的最后一场比赛中2-0击败巴拉圭以来，秘鲁人非常兴奋关于再次参加世界杯的想法。为了实现这一目标，秘鲁国家队必须在 6月13日举行的复活赛中击败澳大利亚或阿拉伯联合酋长国。

随着卡塔尔2022年世界杯抽签的结果，这种热情得到了加强。如果赢得复活赛，“白红” 将成为D组的一员，并将面对突尼斯，丹麦和法国，后两个国家是 2018年俄罗斯世界杯国家队的前竞争对手。

这个具有讽刺意味的巧合在Twitter上产生了数十个有趣的模因，因为许多人认为秘鲁可以声称这是报仇，尤其是足球运动员克里斯蒂安·库瓦（Christian Cueva），他在与丹麦人的比赛中错过了点球。由于这个很高的期望，不乏那些质疑球迷们预计秘鲁已经在国际足球锦标赛中占有一席之地的人。

其中之一是体育记者霍拉西奥·齐默尔曼（Horacio Zim mermann），他要求国家媒体更加克制。他通过自己的官方 Twitter 帐户写道 ：“很高兴谈论 6 月份的世界杯，因为如果我们不对责任进行分类，那将是媒体。”

没人期望秘鲁国家队中场球员雷纳托·塔皮亚（Renato Tapia）会以特别的评论来回应这条推文在几分钟内病毒式传播。 “闭嘴保持乐观，否则，为什么要活下去？” ，他说。另一位用户质疑他的 “侵略性” 态度，因此这位足球运动员讽刺地回答： “ispiri qui li hiyi dichi in tini di pitis” 。

La particular reacción de Renato Tapia. (Foto: Captura Twitter)

但是，Movistar Deportes记者并没有被塔皮亚的评论所冒犯，因为他很幽默。他回答说 ：“我不能，如果我说我们将获得资格，那就是他们责怪我们的地方。”塞尔塔·德·维戈（Celta de Vigo）玩家幽默地回答@@ 说：“哈哈哈哈，我知道你很咸，这就是为什么他们在90岁时说这句话的原因'从梦中开始，我们确实还没去，但是做梦真是太好了。”

La particular reacción de Renato Tapia. (Foto: Captura Twitter)

如果秘鲁有资格参加世界杯会怎样？

如果秘鲁有资格参加卡塔尔2022年世界杯，抽签决定它将把 D组与法国、丹麦和突尼斯合并。如果是这种情况，则系列赛中比赛的时间表，日期和时间已经知道。

日期1： 11月22日，星期二

法国 vs 复活冠军（时间下午 2:00）

日期 2： 11 月 26 日星期六

repechage vs 突尼斯的获胜者（时间凌晨 5:00）

日期 3： 11 月 30 日星期三

复活对阵丹麦的获胜者（时间上午 10:00）

Perú vs Paraguay: ¿Qué resultados clasifican a la bicolor al repechaje al Mundial Qatar 2022? (Foto: FPF)

REPECHAGE 比赛将在何时何地举行？

尽管最近几天有人谈论秘鲁在对阵卡塔尔2022年的一配额复活赛中的比赛形式和情景可能发生变化，但一切都会走同样的道路。秘鲁国家队将参加6月在多哈举行的世界杯，这是该国一年中最高的气温。

众所周知，该日期定为6月13日下午 01:00（秘鲁时间），将在东道国的首都。这个月有地狱般的高温，温度可能在38到45度之间。尽管体育场已经适应了环境，但这种经历仍然很艰难，这是FIFA更改世界杯日期的原因之一。

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