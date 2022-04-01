Tony Succar 告诉 Infobae 他如何生活 2022 年格莱美奖之前：“秘鲁的支持是巨大的” | 访谈

Tony Succar 于 3 月 31 日星期二抵达拉斯维加斯参加2022年第64届格莱美颁奖典礼将于4月3日星期六举行。这位著名的秘鲁打击乐手和作曲家将参加 “最佳拉丁热带专辑” 类别。

颁奖最佳音乐代表的活动首次提名了编曲家和唱片制作人的专辑 “Live in Peru”，这是一场现场音乐会汇编国际上收听次数最多的歌曲的不同版本，例如 “Billie Jean”、“A puro dolor”、“Uptown Funk” 等。

尽管他的日程安排很忙，但这位 35 岁的美国国籍和日本血统的艺术家还是花了几分钟时间与 Infobae 聊天，距离获得音乐界最重要的奖项之一仅三天的路程。

在2022年格莱美颁奖典礼举行之前，剩下的东西很少，你感觉怎么样？

我感到非常兴奋，我已经在拉斯维加斯了，这纯粹是欢乐、庆祝和音乐。整个行业都将来到这里，是时候庆祝所有人的努力了。我非常兴奋。

你打算在颁奖典礼前做阴谋集团或仪式吗？

可以这么说我没有仪式，但我总是努力让自己保持积极的心态。我试着让自己意识到自己在那里（在格莱美颁奖典礼上）并且赢了。让我处于积极的氛围中，这已经在发生。但是，有时候它不起作用，但有时候确实像2019年我在拉丁格莱美颁奖典礼上获得双冠时那样。积极的头脑！

你有没有写过演讲以防你设法成为赢家？

我从来没有准备过任何东西。我不准备演讲是因为我害怕这样做而不会赢。这就是为什么我说这是为了娱乐。如果我赢了，那一刻我就直截了当地说出我要说的话。

Foto: Difusión

人们通常领先于事实，当他们在你的类别中提名被提名人时，你是否已经想象过你的反应？

我认为这与拉丁格莱美颁奖典礼上发生的事情类似，我非常紧张。我记得很清楚，在我看来，一切似乎都在慢动作，因为他们打开信封或休息了一下，我说：“请现在就打开它”。对我来说这很令人兴奋，来到这里是最好的选择，不可思议。

你和你的父母和兄弟一起去了拉斯维加斯，他们是你的大力支持...

与家人一起庆祝并得到他们的支持真是太酷了。为了能够出去，出去一起做所有事情。他们从第一天起就和我在一起，那时我还没人，现在我们是一样的，在一起。

这是你第一次离开宝宝吗？

这实际上是第二次，因为前几天我在波士顿，参加了一场演出，只回来了几个小时。我看见她了，我不得不再次出去。 我不喜欢真相，我非常想念她和我的妻子。这非常困难，但是我在那里进行视频通话和短信。这是我们现在唯一能做到的办法。

这次由于疫情，他和我一起旅行的次数不多，因为他还没有接种所有疫苗。现在我们不想冒险生孩子， 所以我们决定让他们（他的妻子和女儿）留下来，我刚和家人一起来。

Tony Succar muestra junto a su hija la medalla que recibió de parte de la organización de los Grammy.

获得@@ 格莱美奖提名对你意味着什么？

这意味着你所做的一切努力都会得到回报，实现梦想永远不会太晚。战斗，敲开所有可能的门，即使他们把门关在你身边，也要继续。这是一个值得庆祝和艰苦奋斗的时刻。

音乐可以带你去很多地方，这就是发生的事情。我的团队很小，但看看我在哪里。一切皆有可能。

你觉得秘鲁的支持如何？

我感觉太多了。秘鲁的所有支持都是巨大的。 我要告诉所有粉丝，秘鲁出席了格莱美颁奖典礼。 我们去秘鲁吧！，我们将继续创作艺术品，而且我们正在成长。让我们继续前进秘鲁！

Tony Succar charla en exclusiva con Infobae

你看过秘鲁对巴拉圭的比赛了吗？

我在后台是因为我在波士顿举行了一场音乐会，但是我在 Facebook 上观看音乐会，轮到我进入舞台的时候我们只有 2-0。然后我发现一切都结束了，我们庆祝了。之所以如此壮观，是因为观众中有很多秘鲁人拿着旗帜，我在玩音乐。

格莱美奖对秘鲁来说是一项非常重要的成就，你觉得自己有很大的责任感吗？

我很荣幸能代表我的国家，我很幸运能成为秘鲁人。 身为秘鲁人是最棒的，我们拥有一切，我很自豪能代表我的国家。 我永远不会停下来，我总是会创作代表我的秘鲁的好音乐。

谁是2022年格莱美奖的衣柜设计师？

吉诺·阿莫雷蒂（Gino Amoretti）是一位来自秘鲁的设计师，当我参加 “La Voz” 节目时，我能够和他一起工作。我喜欢他的设计，并和他谈过要让我成为格莱美颁奖典礼上代表秘鲁的壮观事物。这真的让我感到惊讶， 我会穿一件令人难以置信的西装，它有来自秘鲁的东西，而且非常优雅。

El compositor peruano logró su primera nominación en los Grammy 2022. (Foto: Instagram)

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