Sporting Cristal vs 圣马丁：格里马尔多 4-1 天体胜利的进球和总结，西甲 1 的双打

Sporting C@@ ristal vs圣马丁：在当天在阿尔贝托·加拉多体育场举行的第一场比赛中，天体队在西甲 Apertura锦标赛的第8场比赛中以 4-1 击败了 “圣洁” 平局。

Sporting Cristal 在连续两次平局之后重返胜利之路，并取得了胜利。天体队在联赛 1 中取得了第三场胜利，累积了 12 分，目前在联赛 1 积分榜上攀升至第六名。就他而言，圣马丁在冠军赛中连续第六次失利，并以三个单位在积分榜上排名最后。

Sporting Cristal 在 15 分钟内开启了进球，欧文·阿维拉从圣马丁小区域的边缘进球。神圣的队伍以贡萨洛·维隆在27英尺处的头部射门将比赛平分。他们就是这样休息的。

在下半场，Sporting Cristal 发现了50的优势，攻击者若昂·格里马尔多（Joao Grimaldo）的出色外表是他接替珀西·丽莎（Percy Liza）后的承诺人物。

克里斯托弗·冈萨雷斯（Christofer Gonzales）的耸人听闻的助攻下，克里斯托弗·冈萨雷斯（Christofer Gonzales）的轰动助攻后，克里斯托弗·卡斯蒂略（Sporting Cristal）利用了 “圣人” 队开始时的失误，并在下午的第三天通过耶苏斯·卡斯蒂略得分。

格里马尔多再次出现在对手区域，增加了他的双打，为水晶竞技得分4-1。这位 19 岁的前锋穿着浅蓝色球衣打进了他的前两个进球。

4月5日下周二，Sporting Cristal 将在2022年解放者杯H组首次亮相弗拉门戈时面对弗拉门戈。就其本身而言，圣马丁将在接下来的4月10日星期日西甲第9天与梅尔加对战。

CRISTAL VS 圣马丁的进球和亮点

直播事件

比赛结束

MIN 63：Sporting Cristal 的目标！若昂·格里马尔多在对阵圣马丁的比赛中增加了双打并以 4-1 得分。

MIN 56：Sporting Cristal 的目标！Jesús Castillo 在对阵圣马丁的比赛中以 3-1 的比分增加了。

MIN 50：Sporting Cristal 的目标！若昂·格里马尔多在对阵圣马丁的比赛中以交叉射门（2-1）打进了第二个天体进球。

MIN 46：下半场开始了。

MIN 45：上半场结束。

MIN 27：圣马丁的目标！贡萨洛·维隆在对阵克里斯塔尔的比赛中以 1-1 的头球将比分扳平。

MIN 15：Sporting Cristal 的目标！欧文·阿维拉在对阵圣马丁的比赛中以 1-0 开启了比分。

MIN 13：啊！Calcaterra 在禁区内没有得分，射门被咬伤并错过了进球机会。

MIN 11：埃斯皮诺萨（圣马丁）射过横杆。

MIN 06：这场比赛因卡尔卡特拉（Cristal）对阿尔瓦罗·安普埃罗（圣马丁）头部的非自愿打击而瘫痪

MIN 01：下半场开始了。

确认了 CRISTAL VS 圣马丁的阵容

Sport@@ ing Cristal：雷纳托·索利斯、奥马尔·梅洛、尼尔森·洛约拉、约翰·马德里、詹弗兰科·查韦斯、奥拉西奥·卡尔卡特拉、冈萨雷斯、莱安德罗·索萨、耶稣·卡斯蒂略、欧文·阿维拉和珀西·丽莎。

圣马丁：马丁·帕拉、亚历杭德罗·冈萨雷斯、阿尔瓦罗·安普埃罗、伊比斯·科尔多瓦、亚历山德罗·米莱西、费尔南多·梅尔加、迭戈·埃斯皮诺萨、阿克塞尔·莫亚诺、迭戈·索托、贡萨洛·维隆和乔弗雷·埃斯科巴尔。

以前关于克里斯塔尔VS圣马丁的信息

克里斯塔尔竞技 VS 圣马丁什么时候、什么时候玩？

Sporting Cristal对阵圣马丁的比赛将于4月1日星期五下午1点15分（秘鲁时间）举行。塞莱斯特斯在对阵坎托劳学院2-2的比赛中寻求恢复主场的胜利之路。

水晶竞技 VS 圣马丁在哪里玩？

克里斯塔尔和圣马丁之间妥协的阶段将是阿尔贝托·加拉多体育场，并将与球迷一起接待赢得卡塔尔2022年复活赛配额的秘鲁国家队的球员。

电视频道观看水晶竞技 VS 圣马丁

克里斯塔尔 vs 圣马丁比赛的直播将由 Gol Perú 在 Movistar TV 付费电视台的 14 和 714 HD 频道直播。此外，还可以通过Movistar Play应用程序（应用程序）进行流式传输。

Sporting Cristal 在连续两次平局之后试图与圣马丁进行决斗。第一场在主场对阵坎托劳（2-2），最后一次在兰巴耶克对阵卡洛斯·斯坦。天体队的目标是加起来三人才能在联赛 1 中夺回阵地在Apertura锦标赛的六场比赛中赢得两胜，三平和一负之后，以9分排名第11位。

水晶教练罗伯托·莫斯克拉（Roberto Mosquera）在与卡洛斯·斯坦的最后一场比赛中缺席后，恢复了被召入秘鲁国家队的球员。Jhilmar Lora、Horacio Calcaterra、Yoshimar Yotún 和 Christofer Gonzales 重新加入了球队的训练，并将在本周五成为首发队的一员。

圣马丁教练胡安·何塞·卢维拉（Juan JoséLuvera）将面临艰巨的任务，即在西甲第八场比赛中以客场胜利出人意料地出人意料，从而打破连续五场失利的糟糕连胜纪录，这使他在桌上排名最后。

水晶竞技 VS 圣马丁的可能阵容

Sport@@ ing Cristal：亚历杭德罗·杜阿尔特；Jhilmar Lora、Gianfranco Chavez、奥马尔·梅洛、尼尔森·洛约拉、耶稣·卡斯蒂略、Yoshimar Yotún、Horacio Calcaterra、Christofer Gonzales；欧文·阿维拉和珀西·丽莎。

圣马丁：马丁·帕拉、亚历杭德罗·冈萨雷斯、阿尔瓦罗·安普埃罗、伊比斯·科尔多瓦、塞尔吉奥·阿兰达、费尔南多·梅尔加、迭戈·埃斯皮诺萨、阿克塞尔·莫亚诺、迭戈·索托、贡萨洛·维隆和乔弗雷·埃斯科巴尔。

Sporting Cristal vs San Martín: se integraron al plantel los jugadores celestes que disputaron las Eliminatorias con Perú (Foto: @ClubSCristal)

水晶竞技 VS 圣马丁赛事时间表

-秘鲁/下午 1:15

-墨西哥/下午 12:15

-美国（迈阿密）/下午 1:15

-哥伦比亚/下午 1:15

-厄瓜多尔/下午 1:15

-委内瑞拉/下午 1:15

-玻利维亚/下午 2 点 15 分

-巴拉圭/下午 3 点 15 分

-乌拉圭/下午 3 点 15 分

-智利/下午 3 点 15 分

-阿根廷/下午 3 点 15 分

-巴西/下午 3 点 15 分

-西班牙/晚上 7:15

最后一场比赛克里斯塔尔竞技 VS 圣马丁

03/09/21 水晶竞技 1-1 圣马丁

30/05/21 Sporting Cristal 2-0 圣马丁

07/11/20 圣马丁 0-2 Sporting Cristal

09/09/20 Sporting Cristal 2-0 圣马丁

27/10/19 圣马丁 1-1 Sporting Cristal

5/13/19 Sporting Cristal 4-0 圣马丁

10/27/18 Sporting Cristal 0-1 圣马丁

01/08/18 圣马丁 0-3 Sporting Cristal

21/04/18 Sporting Cristal 4-1 圣马丁

03/03/18 圣马丁 1-5 Sporting Cristal

继续阅读

Yoshimar Yotún 承认了他和路易斯·阿德文库拉一起住在卡塔尔一家旅馆里的奢侈奢侈品