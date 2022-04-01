涉嫌铸造错误的十二角形便士硬币的报价超过2.8万比索

交易平台以平流层价格提供各种面额，颜色甚至有硬币错误，各种各样的硬币。在这种情况下，我们将宣布提供了多少低面额副本，并且据称有失败。

而且有必要记住，使复制品可以获得更多价值的要素之一是制造缺陷，例如弗朗西斯科·普里莫·德·维尔达德（Francisco Primo de Verdad）的5比索纪念作品就是这种情况，尽管一位专家表示，该作品也以高价在网上提供。尽管如此，最能卖出的还是 200比索。

从这个意义上讲，在这里我们将揭示我们所指的便士是什么，以及它的报价是多少，据一位推测它在互联网站点上出售的人说。

这是一份名义价值为 50美分的副本，自1993年1月开始流通。

据墨西哥银行（Banxico）报道，这件作品是十二角形的，即 12面，用青铜和铝铸造。它的直径为22.0毫米，重量为4.39克。

El ejemplar trae el número 50 al centro. (Fofo: Archivo)

它是B家族的一部分，该家族的副本于1993年投入流通，以取代A家族的碎片。它们被命名为 “新比索”，因为它们消除了先前价值中出现的其他零（3），即1,000比索的零被转换为1比索。

我们正在谈论的作品正面有典型的浮雕国家盾牌以及传说 “墨西哥合众国”。

相反，数字50被描绘在硬币的中心，一面是美分的象征 “¢”，以及发行年份。还有太阳石的接受戒指的程式化。

这种低面额硬币的售价最高为 28,750比索，因为根据在Mercado Libre网站上推测它的用户的说法，它有缺陷。

所谓的错误在哪里？

所谓的铸造错误可以在发行之日看到，这使硬币处于反向的中心，因为根据销售的出版物，硬币的数字是 “1888”，而不是1993年，后者是它们被投入流通的年份。

Moneda de centavos. Mercado Libre

就其本身而言，以高昂的价格提供的另一份副本是为纪念墨西哥独立而铸造的5比索。它是为纪念两个历史事件而铸造的37枚硬币之一，即墨西哥独立19枚和墨西哥革命的18枚，后者从2008年至2010年开始流通。

尽管个人可以以自己的首选价格交易他们的硬币，因为他们是他们自己财产的物品，在某些情况下，副本的所有者以高昂的价格提供这些作品，根据专家的说法，它们不值得。为了获得更大的价值，硬币必须包含许多元素或特征。

各种网站还以平流层价格提供各种门票。一位收藏家分享了 Infobae Mexic o，他最喜欢哪一件作品，也是花费他最多工作的作品。

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