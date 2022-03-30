国会：比尔寻求通过民选任命监察员和过渡时期治安法官

再次选举了监察员和司法部法官宪法法院已经开始讨论，这次是从成员提交的第 1534/2021-CR 号法案民主的秘鲁，吉列尔莫·贝尔梅霍。国会议员提议，上述当局设法在全民选举后占据职位，因为 “产生了一系列违规行为，使人质疑议会成员的合法性和适当性。共和国议会”，他们目前正在选出上述当局。

提交的文件提到了过渡时期委员会对于《政治宪法》和监察员办公室在我国争取尊重人权的斗争中的重要性。“...预计宪法法院的法官和监察员除了在各个法律领域接受过扎实的培训外，还将具备使其适合捍卫基本权利的技能。这就是为什么他们的选择不能由利益和权力往往汇聚在一起的政治机构来决定”，该项目的解释性说明指出。

贝尔梅霍列出了地方法官甄选过程中出现的违规行为，由于对程序和申请人的各种疑问，这些违规行为受到了媒体的关注。该提案的作者说：“向公民提出上诉绝不是非法行为，因为它是决定重大公共利益问题的原始权力。”

有争议的提议

该法案旨在修订《秘鲁政治宪法》第161条和第201条。因此，建议监察员应享有与国会议员相同的豁免权和同样的特权。此外，它还详细说明，要被任命为公职，他们必须年满35岁并且是一名律师。对于过渡委员会的法官，需要补充的是，他们具有成为最高法院成员所必需的相同要求。该文件写道：“未提前一年离职的法官或检察官不能当选宪法法院的法官”。

163

“这种方式对于确保过渡委员会法官和监察员的选举是民意的直接表达，从而提高这类官员的合法性是完全合法的。此外，这种选举方式将使民选公职人员不必对任何形式的国家权力负责，也不会在实质上受制于共和国国会等严格政治机构的设计，” 贝尔梅霍通过他的项目保证。

该提案将有关职位的全民选举程序留给组成选举制度的机构管理，但明确指出，“任何与宪法改革实质内容相抵触的规范性规定应立即废除”。

应当回顾，今天，即3月30日，特别委员会开始对过渡时期法官候选人进行个人面谈，以挑选适合选举宪法法院法官的候选人。该过程的这一阶段从26名申请人开始，他们将回答委员会主席豪尔赫·蒙托亚议员塞拉达的问题当选为副总裁的大众复兴党和担任秘书的威尔玛·埃莱拉。

继续阅读