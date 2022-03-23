“直到我们再次见面” 成为Netflix的趋势，并进入70多个国家/地区的前十名

Netflix在秘鲁制作的第一部电影《直到我们再次见面》是3月最后18日在国际上发布，一切似乎都表明，萨尔瓦多（马克西·伊格莱西亚斯）之间的爱情故事西班牙人抵达库斯科进行创建七颗星的项目，以及秘鲁的背包客阿丽亚娜（Stephanie Cayo）着迷成千上万的粉丝。

因此，在发行几天后，布鲁诺·阿森佐（Bruno Ascenzo）执导的电影很快就进入了流媒体平台上观看次数最多的电影名单。以马丘比丘和秘鲁其他城市为主要舞台的情节在秘鲁国内外都具有重要意义。

根据负责制作这部电影的 “Tondero” 的社交媒体出版物，这部浪漫喜剧在全球排名前5位，在包括哥斯达黎加，希腊，以色列，葡萄牙，罗马尼亚，西班牙在内的75个国家/地区中名列前十。

应当指出的是，这一事实发生在秘鲁公众中 “直到我们再次见面” 引起的争议之中，自预告片发行以来，许多人开始质疑Cayo家族的成员，因为他们认为具有安第斯特色的女演员本来更适合剧情。

他们还批评说，世界第七大奇迹是这种 “陈词滥调” 阴谋的背景。但不仅如此，电影上映后，有几个人称其为 “无聊” 和 “简单”。但是，这并不是阻碍它成为一种趋势并被数百万人看到的障碍。

此外，还有一大批 Twitter 用户对斯蒂芬妮·卡约的工作表示祝贺和受宠若惊。他甚至赞成这部电影，因为它将在电影层面上将库斯科置于全世界的眼中。

“直到我们再次见面” 在几个国家/地区排名前十。（照片：Tondero）

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