O Atlético de Madrid foi salvo duas vezes seguidas: Gündogan não conseguiu marcar para o Manchester City na Liga dos Campeões

Atlético Madrid x Manchester City: O meio-campista İlkay Gündoğan não conseguiu converter duas vezes seguidas o primeiro gol dos 'Cidadãos' na segunda mão das quartas de final da Liga dos Campeões 2022 na quarta-feira, 13 de abril, que foi disputado no estádio Wanda Metropolitano, na Espanha.

A 30 minutos do primeiro tempo, o Atlético de Madrid sofreu o ataque vestido do Manchester City de um lado para o outro e com uma série de rebotes que conseguiu defender de forma eficaz e felizmente.

O atacante do City Riyad Mahrez deu um passe preciso em profundidade para Kyle Walker quando ele alcançou a linha de base, ele conseguiu fazer um cruzamento de solo que acabou no final da área para a chegada de Philip Foden.

Foden controlou e desistiu do companheiro de equipe İlkay Gündogan, que atirou e bateu o futebol no poste direito do gol do Atlético de Madrid. O rebote foi deixado para frente novamente e Felipe entrou, que rejeitou o perigo.

Atlético de Madrid enfrentou o Manchester City pela segunda mão das quartas de final da Liga dos Campeões

O Atlético de Madrid fez parte do Grupo B da fase de grupos da Liga dos Campeões, juntamente com Liverpool, Porto e Milão. Os 'Colchoneros' se classificaram para a fase de eliminação direta do segundo lugar na série. A equipe de Diego Simeone eliminou o Manchester United nos oitavos-de-final com um placar geral a favor de 2-1 após um empate e uma vitória pela menor diferença.

Por seu turno, o Manchester City chegou às quartas de final da Liga dos Campeões depois de vencer o Sporting Lisbon. Os 'Citizens' venceram a fase de qualificação e ficaram em primeiro lugar no Grupo A ao lado do PSG, Leipzig e Bruges.

O treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, alinhou com Jan Oblak, Stefan Savić, Felipe, Reinildo, Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia, Koke, Thomas Lemar, Marcos Llorente, Antoine Griezmann e João Felix.

O estrategista do Manchester City Pepe Guardila treinou com Ederson Moraes, Kyle Walker, João Cancelo, Aymeric Laporte, John Stones, İlkay Gundogan, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Rodri, Philip Foden e Riyad Mahrez.

PRÓXIMOS JOGOS DO ATLÉTICO MADRID:

Atlético Madrid vs espanhol

Atlético de Madrid vs Granada

Atlético de Bilbao vs Atlético de Madrid

Atlético de Madrid x Real Madrid

Elche vs Atlético de Madrid

Atlético de Madrid vs Sevilha

Real Sociedad vs Atlético de Madrid

PRÓXIMOS JOGOS DO MANCHESTER CITY:

Manchester City vs Liverpool

Wolverhampton Wanderers vs Manchester City

Cidade de Manchester vs Brighton & Hove Albion

Manchester City vs Watford

Leeds United vs Manchester City

Manchester City vs Newcastle United

West Ham United vs Cidade de Manchester

CONTINUE LENDO