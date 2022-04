Fernando del Solar revelou fotos de seu casamento e gerou rumores de gravidez com Anna Ferro

Fernando del Solar foi um dos motoristas mais queridos pelos mexicanos, pois durante anos foi uma das manchetes da manhã Venga La Alegría, um programa da TV Azteca que lhe permitiu continuar sendo um dos telespectadores mimados, apesar de não estar mais lá. Agora, o argentino compartilhou em suas redes sociais algumas fotografias que confirmam seu casamento com Anna Ferro, além de uma em particular que já gerou rumores de uma possível gravidez.

O que foi mencionado em algumas mídias e plataformas como o Twitter agora é uma realidade: Fernando del Solar e Anna Ferro se casaram oficialmente, em uma cerimônia muito íntima que foi capturada para sempre por uma famosa revista social, que agora revelou um primeiro vislumbre do que é um dos casamentos mais importantes esperado no campo da apresentação de shows, já que o argentino mantém um grande grupo de fãs graças à sua participação no programa apresentado por Cynthia Rodríguez e El Capi Pérez.

“Finalmente, depois de pedir que ela se case com ele... Eu casei com essa gostosa @annaferro8!! No próprio paraíso @breathlesscancunsoul Foi no dia 22 de março e ele me deu o “Sim”... triunfamos. Obrigado @hola_mx por uma entrevista tão agradável”, escreveu.

Así compartió la noticia (Foto: Instagram)

Ele recebeu imediatamente milhares de curtidas e comentários, entre os quais alguns de seus colegas do meio, como Vielka Valenzuela, que escreveu: “E eu mantive o segredo heh, heh, heh”; Odalys Ramírez: “Parabéns”, enquanto outros como Pedro Prieto, Juan Martín Jauregui e Jimena Pérez La Choco partiram mais parabéns acompanhados de emojis de corações e aplausos.

Apesar da comemoração com a foto, seria mais uma imagem que deu o que falar entre o mundo do show business, já que ambos posam sorrindo em camisas brancas de algodão e estão segurando a barriga de Anna com uma mão, então a pose de uma aparente gravidez já gerou reações nas redes sociais redes, além do fato de que ele compartilhou o post em suas histórias insta e colocou a legenda: “Estamos grávidas? ”.

La pareja podría estar embarazada (Foto: Instagram/@fernadodelsolar)

“Muito bom para Fer, porque depois de sua doença e de tudo o que aconteceu com a outra garota, pensei que nunca o veria tão feliz quanto está agora.” “Fernando del Solar e Anna super estão esperando um bebê porque esses tipos de poses e fotos são típicos de 'vamos ser pais'.” “Que prazer ver Fer ser feliz de novo, as fotos parecem super fofas, ela fica muito bonita naquele vestido e ele recuperou aquela cara de felicidade que lhe faltou há anos.” “Fico feliz que a idade não seja um impedimento para que ela se case e também o mais provável é que ela esteja esperando um bebê”, escreveram na publicação.

Foi em abril do ano passado que através de um post no Instagram, o argentino compartilhou o momento em que propôs ao seu atual parceiro, causando empolgação entre seus fãs pelo casamento que agora foi confirmado e aplaudido por muitos mexicanos e argentinos.

La pareja lleva más de cinco años juntos (Foto: Instagram/@fernandodelsolar)

No clipe, você pode ver Fernando del Solar tirando o anel de noivado do topo de um bolo, e depois pedindo a Anna em casamento. “Ele disse que sim! ”, escreveu o apresentador junto com um emoji em forma de anel.

“A vida é uma constante ascensão e queda... Quando você passa por tanta coisa, tudo o que você deseja é saúde, amor, felicidade e estabilidade... Sem dúvida, depois de tanto caminhar, encontrei tudo isso ao lado da mulher que amo: @annaferro8 ″, escreveu ele naquele post.

