Andrea Legarreta parabenizou Mia Rubín por cantar no Cumbia Machine Tour: “Não me recupero do que vivi”

Na última sexta-feira, 1º de abril, começou o Cumbia Machine Tour, composto por vários artistas, incluindo Erik Rubín e sua filha com Andrea Legarreta, Mia Rubin.

Assim, diante da ascensão da carreira de sua filhinha, a apresentadora do Morning Today não demorou muito para parabenizá-la pelas redes sociais e compartilhou uma imagem terna em que mãe e filha ficam espetaculares com suas roupas.

“E falando em realizar sonhos... Não sei se esse sonho realizado é seu ou meu, minha linda garota! Porque enquanto você realiza o sonho de cantar e fazer o que ama ao lado de seu Pai e de tantos grandes artistas, naquele palco e com aquele público maravilhoso que tanto te aplaudiu... Eu realizo meu sonho de vê-lo IMENSAMENTE FELIZ e REALIZADO, fazendo o que você mais amou fazer desde que começou a dizer suas primeiras palavras...” Legarreta sua postagem no Instagram.

Mía Rubín despegó en su carrera musical (Foto: Ig @andrealegarreta)

No post você pode ver uma imagem de Mia Rubín em pé abraçando a mãe, tanto com um sorriso nos lábios quanto mostrando muito carinho.

Da mesma forma, nas outras fotografias que Legarreta colocou em seu perfil, sua filha aparece no vestido que usou para a apresentação e em um pequeno clipe ela é vista no palco cantando um cover da música No One Knows My Suffer.

“Uau! Eu ainda não me recuperei do que vivi! Do amor do público que no final do show me abordou com tanto amor, para me contar tantas palavras bonitas e comoventes sobre você... Para me parabenizar por você... Acho que não importa o que nossos filhos façam, o maior desejo de uma mãe que os ama tanto, é vê-los felizes e realizar seus sonhos! E você brilha!! Você brilha tão fofo... Você cantou e eu cantei entre aquele grande público ao lado de sua irmãzinha que também estava emocionada e animada! Você dançou e dançou com você,” Andrea continuou escrevendo.

La joven se mostró contenta de su participación (Foto: Ig @andrealegarreta)

Além disso, a apresentadora do programa investigou o fato de estar cheia de felicidade pelas conquistas que Mia estava tendo neste momento e também aproveitou a oportunidade para agradecer a Erik Rubín por apoiar sua filha incondicionalmente.

“Eu celebro sua vida e o que você está vivendo! Estou cheio de orgulho do par de seres lindos que eles são!! Nunca me cansarei de agradecer a Deus por você!! Parabéns pelo amor de ontem!! E para o que vem!! Quão abençoado você é por ter um pai que o apoia e tem sido seu professor e guia! De estar no palco com essas estrelas! Mamãe sempre com você e para você! Para você!! Sempre unidos!! Sempre juntos!! @miarubinlega #amoreterno”, disse.

Mía Rubín es hija de Erik y Andrea (Foto: Ig @andrealegarreta)

As reações dos internautas não demoraram a chegar e alguns de seus colaboradores da mídia até aproveitaram a oportunidade para parabenizar a família.

“Que belas palavras meu Andy, e como é maravilhoso que você tenha a oportunidade de aplaudir e aproveitar seu caminho ao seu lado. Parabéns @miarubinlega”, escreveu Isabel Lascurain. Enquanto Tanya Vazquez acrescentou: “Parabéns pelo par de lindas garotas que têm bênçãos e felicidade”

Gerogina Holguin também não ficou muito atrás e observou que Legarreta era uma ótima mãe: “Parabéns Andrea, você tem sido um ótimo exemplo, apoio e guia para sua família”.

