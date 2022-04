Greve da transportadora: Desativação da ATU, formalização de grupos e outras solicitações ao governo

A greve dos transportes desta segunda-feira , que foi parcialmente cumprida em várias partes de Lima Metropolitana, especialmente na Rodovia Central e Ventanilla, despertaram outras demandas que vão além da demanda por aumentos de combustível ou do preço dos pedágios.

Os motoristas que participaram da greve e tentaram bloquear a Rodovia Central agora estão pedindo que o presidente Pedro Castillo cumpra suas promessas de campanha e elimine a Autoridade de Transporte Urbano para Lima e Callao - ATU, o Superintendência de Transporte Terrestre de Pessoas, Cargas e Mercadorias (Sutran) e que os táxis coletivos sejam formalizados.

PEDIDOS DA TRANSPORTADORA

As transportadoras de cinco grupos, que realizam o serviço de Canta Callao a Gamarra, viajaram ao Ministério dos Transportes e Comunicações, para solicitar que a ATU e o Sutran fossem eliminados e que os coletivos fossem formalizados.

“(O protesto é) o abuso da ATU, o abuso do Sutran e o aumento do combustível. (...) Que o presidente os elimine como havia prometido”, disse à América Noticias. O esperto Benjamin Montes, um dos manifestantes.

“Também estamos exigindo que o coletivo de táxis seja regulado”, acrescentou.

Na mesma linha, foram expressas outras transportadoras e seus parentes que não se intimidaram em notar que eram transportadoras informais, mas que buscavam formalização e estavam dispostos a pagar impostos.

Assim, as ordens das transportadoras são as seguintes:

- Eliminação ou reestruturação da ATU, uma agência técnica especializada do Ministério dos Transportes e Comunicações, que visa organizar, implementar e gerenciar o Sistema Integrado de Transporte de Lima e Callao.

- Eliminação ou reestruturação do Sutran, que é responsável por promover o cumprimento dos regulamentos através do controle e supervisão dos agentes envolvidos no transporte terrestre e trânsito.

- Regulamentação do serviço coletivo de táxi que já foi implementado em algumas áreas do país.

Promessas de campanha

Ressalte-se que, durante sua campanha presidencial, o então candidato Pedro Castillo prometeu em abril de 2021, a desativação da ATU e Sutran e disse que convocaria os sindicatos de transportes do país para fazer uma “verdadeira reforma dos transportes”.

“A ATU e a Sutran têm que ser desativadas no local, para chamar as transportadoras e realizar com elas a verdadeira reforma ou reengenharia do transporte”, disse.

Além disso, Castillo chamou o Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC) de 'fantoche', uma vez que, segundo ele, essa pasta ministerial não resolveu os problemas reais dos transportes em todo o país.

“O MTC é um fantoche porque não desafia os grandes problemas do transporte e criou outros corpos paralelos para que eles assumam a responsabilidade (...) Eles fazem o que querem”, frisou na ocasião.

CONTINUE LENDO