Governo vai isentar o pagamento de CSI para combustível em 90% e apresentar projeto para cessar IGV para grupo de alimentos

O Ministro da Economia e Finanças, Oscar Graham, anunciou que o Governo tomou a decisão de exonerar o pagamento do Imposto Seletivo de Consumo (ISC) aos combustíveis em 90 por cento. A medida busca atender às demandas de transportadoras e agricultores que estão no sexto dia de desemprego.

O funcionário relatou esta decisão durante a mesa de diálogo realizada em Huancayo (Junín), onde chegaram duas comitivas do Conselho de Ministros. Ele também anunciou que não haverá impostos sobre combustível, nem impostos sobre a venda de frango e outros produtos alimentícios

“Vamos propor um projeto de lei para isentar o Imposto Geral sobre Vendas (IGV) sobre produtos que têm um componente maior na cesta de consumo: frango, ovo, farinha, macarrão”, disse Graham.

MINISTRO DA ENERGIA E MINAS: COMBUSTÍVEL “NÃO ESTÁ SUBINDO PARA O GOVERNO”

O Ministro da Energia e Minas, Carlos Palacios, abordou e pediu para entender o Protestantes em Huancayo, Junín, que se manifestam contra o aumento do preço do combustível e fertilizantes. Esta greve por tempo indeterminado é em seu sexto dia e dois conselhos do Conselho de Ministros chegaram à área.

Com um megafone na mão e acompanhado por policiais, o titular da pasta destacou que esta crise não está a acontecer por causa da 'culpa' do Governo do dia, mas que é uma crise que ocorre a nível internacional.

“Peço uma compreensão desse momento. (Combustível) não está subindo pelo governo, isso é bem conhecido. Sino está subindo devido a uma crise internacional em toda a América Latina e em todos os continentes”, disse.

“Sabemos que estamos passando por uma crise internacional, não vamos esquecer isso. Até os próprios Estados Unidos têm problemas”, acrescentou.

O ministro lembrou ainda que em 28 de março, o Governo incluiu alguns combustíveis no Fundo de Estabilização de Preços e que eles não vão subir por 90 dias.

ELES PROCURAM DESAFIAR O MINISTRO DA AGRICULTURA

Em 27 de março, a bancada Avanza País informou que estava promovendo o questionamento do Ministro do Desenvolvimento Agrícola e Irrigação, Óscar Zea, depois de revelar quem foi implicado em homicídios, além de outras questões contra ele.

“O deputado Rosselli Amuruz está coletando assinaturas para uma moção de interpelação contra o congressista e ministro Oscar Zea. Agora ele não é apenas o Ministro da Agricultura, mas também o Ministro da Energia e Minas. E há perguntas sobre mais alguns ministros”, disse Bazán em diálogo com Exitosa.

Ele também destacou que “é lamentável que tenhamos que chegar a essa situação (de instabilidade) que nunca foi vista antes no Perú”, o que ele disse que é porque “o presidente (Pedro Castillo) persiste em colocar pessoas que não são treinadas, que não têm o perfil técnico e profissional, que prejudicam o país e os ministérios.” “Nesse sentido, se tivermos que continuar questionando e censurando, vamos fazer isso.”

Em 2 de abril, o deputado Ilich López, do Banco de Ação Popular, que estava em Huancayo, disse que sua bancada vai empurrar uma moção para interpelar o ministro Paredes após a greve de transportadores e agricultores.

Ele disse isso depois de mencionar que sua bancada apoiará a proposta da Força Popular de desafiar o Ministro da Agricultura, Óscar Zea, para a greve por tempo indeterminado.

“Vou pedir à minha bancada que apoie essa interpelação, mas peço que nos apoiem no questionamento do ministro da Energia e Minas”, disse na RPP Noticias.

