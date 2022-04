Caso Alberto Fujimori: Estado peruano confirmou em audiência que as sentenças da Corte Interamericana serão invadidas

A Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte Interamericana de Direitos Humanos) realiza audiência pública sobre o pedido de medidas provisórias formulado pelos representantes das vítimas dos casos Barrios Altos e La Cantuta. Isso se deve à ordem do Tribunal Constitucional de libertar o ex-presidente Alberto Fujimori.

A sessão ocorre no âmbito da 147ª Sessão Ordinária. Acompanhe o público ao vivo:

O Tribunal ouve os advogados das vítimas dos crimes de Barrios Altos e La Cantuta, bem como os representantes do Estado antes de decidir se concedem as medidas provisórias solicitadas antes da reativação do perdão a Alberto Fujimori.

Durante a audiência, Gloria Cano, representando as vítimas de Barrios Altos e la Cantuta, lembrou que, na sequência das medidas emitidas pelo Tribunal em 2018, o Supremo Tribunal considerou que o perdão não era regular e o anulou.

No entanto, acrescentou, o Tribunal Constitucional (TC) emitiu uma decisão de três a três que decidiu libertar Fujimori da prisão. Isso, apesar da concessão de um “perdão fraudulento”, disse.

Em seguida, o advogado das vítimas, Carlos Rivera, destacou que a decisão do TC coloca a questão em uma situação “grave” porque a restituição do indulto por este mais alto órgão constitucional é exclusiva de responsabilidade e, portanto, inadmissível por graves violações de direitos humanos.

“O Tribunal Constitucional não respeitou as garantias do processo e é de legalidade duvidosa como indica o voto do magistrado de Ledesma”, disse.

Em seguida, tomou a palavra o promotor supranacional Carlos Reaño, que explicou à Corte Interamericana que o Estado peruano reconhece a divisão de poderes e órgãos autônomos como o TC e que este é o órgão máximo na interpretação da Constituição peruana.

No entanto, Reaño também especificou que o Estado peruano, ao assinar a Convenção Americana, se comprometeu a cumprir as decisões da instância supranacional, como a Corte Interamericana.

Da mesma forma, o procurador-adjunto Carlos Llaja informou que o Supremo Tribunal informou que o caso de perdão foi arquivado, com apenas o pagamento de reparações civis por Fujimori no valor de aproximadamente S/ 51 milhões pendentes.

No final da audiência, a Corte Interamericana reitera que emitiu uma resolução em 30/03/22 exigindo que o Estado peruano se abstenha de executar a decisão da Corte Constitucional ordenando a libertação de Fujimori, até que resolva as medidas provisórias solicitadas pelas vítimas.

PREVIA

No documento que informa a convocação, representantes das vítimas, do Estado peruano e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos foram convidados a estar presentes. O que poderia ser acordado nesta sessão?

Segundo o ex-procurador César Azabache, neste dia será decidido se deve ou não executar a decisão do Tribunal Constitucional, que restaurou o perdão ao ex-presidente e ordenou sua saída da prisão de Barbadillo. Recorde-se que a Corte Interamericana pediu ao Governo que não efetivasse a liberação até outra audiência agendada. para 6 de abril é realizada.

“(sexta-feira) é a primeira audiência sobre o pedido de medidas provisórias, discutiremos o que aconteceu no Tribunal Constitucional, como a decisão do TC está alinhada com a resolução da Corte Interamericana de maio de 2018, e o que deve ser feito para preservar os direitos das vítimas”, disse na RPP Notícias.

A sessão foi convocada para sexta-feira, 1º de abril, às 14h (horário peruano). Os representantes das vítimas desses dois casos, o Estado peruano e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, foram convocados.

QUANDO A CORTE INTERAMERICANA EMITIRÁ UMA SENTENÇA?

Após a realização da sessão, sexta-feira à noite, 1º de abril ou sábado, 2 de abril, será publicada a decisão da Corte sobre as medidas provisórias que o Estado deve tomar para garantir o direito à justiça das vítimas, como disse Azabache.

Além disso, “6 de abril é a audiência que já estava agendada para discutir o estado de cumprimento das sentenças originais de Barrios Altos e La Cantuta”.

POSIÇÃO DA CIDH SOBRE O PERDÃO

Anteriormente, a Comissão Interamericana já havia manifestado seu desacordo com a decisão do TC. Em 18 de março, em comunicado em sua conta no Twitter, ele disse que isso dificultava o cumprimento das obrigações de sua própria decisão.

“A CIDH manifesta profunda preocupação com a decisão do Tribunal Constitucional ordenando a libertação de Alberto Fujimori. Isso afeta o direito das vítimas à justiça e dificulta o cumprimento das obrigações internacionais da Corte Interamericana nos casos Cantuta e Barrios Altos”, disse em um tuíte.

CASOS BARRIOS ALTOS E LA CANTUTA

Fujimori foi condenado a 25 anos de prisão por crimes cometidos em Barrios Altos e La Cantuta, como autor mediado dos crimes de homicídio qualificado e ferimentos graves.

O massacre de Barrios Altos ocorreu em 3 de novembro de 1991, quando seis indivíduos encapuzados e armados do grupo Colina invadiram uma casa na rua 840 em Jirón Huanta, onde uma pollada estava ocorrendo. Eles presumiram que as pessoas na casa tinham laços com terroristas, então eles foram ordenados a cair no chão e depois atiraram neles indiscriminadamente. Quinze pessoas morreram, incluindo um menino de 8 anos chamado Javier Ríos Rojas, e outros 4 ficaram gravemente feridos.

O caso La Cantuta ocorreu alguns meses depois, em 18 de julho de 1992, na Universidade Nacional de Educação Enrique Guzmán La Valle (La Cantuta). Nove estudantes e um professor foram retirados de suas residências e depois desapareceram. Os restos mortais de dois deles foram encontrados em sepulturas clandestinas um ano depois. A autoria direta também foi atribuída ao Grupo Colina.

CONTINUE LENDO