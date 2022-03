Presença militar e omissão municipal: mais duas facetas da crise dos desaparecimentos em Guanajuato

Em 28 de março, Guanajuato registrou 2.660 pessoas desaparecidas, enquanto em todo o México havia 98.302. Por trás de ambas as figuras estão milhares de histórias de vida e busca de seus parentes e daquela parte da sociedade que vem demonstrando solidariedade com eles e com eles.

A dimensão da crise humanitária, composta por múltiplas violências sistemáticas e generalizadas e violações dos direitos humanos, bem como ataques a corpos, territórios e esferas sociais, não parou de crescer nos últimos anos.

Podemos nos ver cada vez mais dentro de um contexto de micro e macro conflitos armados itinerantes, irregulares e regionalizados, que não podem ser definidos como guerras tradicionais, mas que não podem ser escondidos atrás do simples rótulo de “luta contra as drogas” ou “crime organizado”.

Pelo contrário, estamos testemunhando a disseminação de grupos que, no estilo paramilitar e criminoso, extorquem e controlam populações e recursos econômicos de todos os tipos, com certas margens de manobra e áreas liberadas em conluio com as autoridades. Mudanças que vão desde a cobrança de direitos de piso até lavagem de dinheiro, de extorsão a hidrocarbonetos tráfico, da escravização e tráfico de pessoas ao tráfico de armas, ou seja, assuntos que vão além das drogas ilegais.

Deve-se ter em mente que os números oficiais de desaparecimentos refletem apenas parte do problema, devido ao elevado número de pessoas que não relataram um desaparecimento por várias razões, a chamada “figura negra”, e por causa da enorme ignorância do fenômeno dos migrantes desaparecidos.

Eles encontraram vários sacos plásticos com restos humanos, fala-se que eles poderiam estar entre 3 e 5 corpos, em uma estrada de terra na colônia de Gobernadores. Os autores desses assassinatos não deixaram mensagem como em outras descobertas (FOTO: DIEGO COSTA/CUARTOSCURO.COM)

Diante da crise de insegurança nos últimos 5 anos e do aparecimento mais recente de 15 grupos de familiares de pessoas desaparecidas e pesquisar mulheres em Guanajuato, as questões da busca humanitária, atendimento às vítimas e identificação forense, bem como os fenômenos angustiantes dos homicídios intencionais, sepulturas clandestinas e locais de extermínio, tornaram-se um pouco mais visíveis e foram colocados, mesmo com reservas e limites, sob algum escrutínio público.

No entanto, há dois aspectos que foram relativamente sombreados dentro do que percebemos e estudamos do contexto em nível estadual e da discussão pública: o fator militar e o fator municipal.

Por um lado, o padrão de militarização refere-se à referência ao desempenho de tarefas de segurança pública por órgãos militarizados, como a Guarda Nacional, ou diretamente pelas forças armadas. Isso histórica e comparativamente em outras entidades e países levou a sérios problemas de segurança, violência e qualidade democrática em si.

Embora nem sempre tenha sido possível estabelecer uma relação direta entre a presença de forças militares nos territórios e o aumento da violência, no México a relação existe dependendo da dinâmica, das populações e recursos locais em que intervêm e do tipo de operações e controle territorial que buscam realizar.

Em Guanajuato, havia 1.049 soldados da Sedena implantados em 2019 e 3.919 em outubro de 2021, quase quatro vezes mais em alguns anos. Da mesma forma, a Guarda Nacional quadruplicou sua presença de 2.110 soldados em julho de 2019, quando foi criada, para 8.210 em novembro do ano passado, enquanto a polícia civil, estadual e municipal alcançou apenas 10.725 destacados, ou seja, menos do que os das forças militares.

Atualmente, consideramos a GN como um corpo militar de fato porque seus comandos, treinamento, origem da grande maioria das tropas e lógicas operacionais não são polícia civil.

A escalada da violência no estado também foi registrada em paralelo com o aumento dessas implantações e operações.

A polícia municipal está vigiando hoje a área onde um comando armado matou sete pessoas, na cidade de Salvatierra, estado de Guanajuato (Foto: EFE/Stringer)

Por outro lado, o nível de governo mais ignorado da grave situação de desaparecimentos foi o municipal, embora seja o que, por sua natureza, deve estar mais próximo dos cidadãos e dos problemas locais, incluindo os desaparecimentos que continuam ocorrendo diariamente e que, se eles não intervenha prontamente a partir do nível local, torne-se permanente aprofundando a crise.

De acordo com a legislação federal e as leis de Guanajuato sobre desaparecimento, busca e atendimento às vítimas, os três níveis de governo e as autoridades dos poderes executivo, legislativo e judicial têm uma série de poderes e responsabilidades para lidar com desaparecimentos, que são, portanto, considerados como uma questão transversal e que requer coordenação a nível nacional e internacional, bem como o pleno respeito pelo direito à participação conjunta das vítimas, suas organizações e grupos acompanhantes ou pessoas com interesse legítimo.

Infelizmente, até o momento, esses elementos foram desconhecidos na política municipal, ou simplesmente considerados assuntos que não são da sua competência. Nesse sentido, os municípios parecem confundir o fato de não terem competência exclusiva sobre um assunto com o de não ter competência total, e tantos anos de atrasos injustificáveis se acumularam desde que as leis foram aprovadas e envolveram sua participação.

Somente a partir de novembro de 2021, uma parte dos municípios de Guanajuatense começou a assinar acordos com a Comissão Estadual de Busca de Pessoas para criar células ou grupos de busca municipal e, mesmo assim, não envolveram ativamente em sua formulação as vítimas e grupos que já têm anos de experiência no território e pode contribuir para a busca, ou em aspectos da inteligência de bairro e comunidade que fazem redes. Este é apenas um botão de amostra, pois há muitos outros aspectos nos quais o nível local deve estar envolvido e nos quais pode até melhorar os direitos mínimos garantidos às pessoas e relacionados a desaparecimentos, buscas e atendimento às vítimas (trabalhamos nelas no Ibero do livro “Propostas para León 2021″)

Isso é corroborado por 9 solicitações feitas em novembro de 2021 por meio da Unidade de Transparência a muitos outros municípios que apresentam alto número de desaparecimentos e/ou sepulturas clandestinas: León, Celaya, Irapuato, Silao, Salamanca, Pénjamo, Salvatierra, Acámbaro, Guanajuato. As perguntas solicitavam informações com base nos poderes estabelecidos pela Lei Estadual de Busca e focavam em suas células municipais, que até o momento não foram implementadas em nenhum lugar; em seus panteões municipais, dos quais dados ou registros úteis para pesquisas de longa data às vezes não são compartilhados; sobre seus escritórios ou funcionários municipais responsáveis pelo atendimento às vítimas, que geralmente são simplesmente “canalizadas” por pessoas não especializadas, entre outras funções que devem desempenhar e que, por outro lado, não foram atendidas. Em algumas respostas, os municípios chegaram a declarar que não eram competentes, ou em todos eles afirmaram que não tinham grupos de busca ou informações sobre treinamento, panteões ou outras atividades previstas na Lei.

Os resultados confirmam as informações coletadas em 2020 durante outra pesquisa sobre os mesmos temas e as obrigações legais para os municípios que, neste momento, apesar da mudança de administrações e da sinalização de coletivos ao longo de 2021, não voltaram seu olhar de forma coordenada e verdadeiramente forma colaborativa para pessoas desaparecidas e suas famílias dentro de seus territórios e áreas de competência, além de algumas reuniões, convites formais para participar de eventos, ou oportuna, assistência ou apoio emergencial de vítimas e organizações.





* Fabrizio Lorusso é acadêmico do Departamento de Ciências Sociais e Humanas da Universidad Iberoamericana Campus León e membro da Plataforma para a Paz e Justiça em Guanajuato .





