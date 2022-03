Stephanie Cayo confunde gíria peruana em vídeo da Netflix e irrita fãs: “Abacate é alguém chato”

Nesta sexta-feira, 18 de março, “Até nos encontrarmos novamente”, o primeiro filme peruano produzido pela Netflix, foi lançado. A atriz peruana Stephanie Cayo, que divide o papel principal com Maxi Iglesias, fez parte de um vídeo promocional para a gigante do streaming. No entanto, as críticas não demoraram a chegar devido à infeliz confusão. Isso é o que aconteceu.

A integrante da família Cayo apareceu em um clipe do TikTok na Netflix América Latina, onde é ouvida incentivando os usuários a aprenderem um pouco mais sobre o dialeto que costuma ser usado em nosso país. “Ei, gatinha! Eu sou Stephanie Cayo e a Netflix fala peruano também, pe'. São algumas frases para que, quando forem ao meu país, possam imitá-las”, diz o artista nacional.

Stephanie explicou com sucesso o significado da expressão “Asu mare!” , indicando que essa gíria peruana é usada quando “algo te surpreende muito”. No entanto, ele não sofreu o mesmo destino quando teve que interpretar a palavra “abacate”, uma fruta que é popularmente conhecida em outros países como “abacate” e que é amplamente utilizada como complemento em pratos nacionais.

“O abacate é abacate, mas também chamamos abacate para alguém que está entediado. Então, dizemos 'ei, não seja abacate, bem', ou 'não faça abacates na cabeça, acalme-se, relaxe'” , disse. Depois disso, ele explicou o significado de outras frases como “já” e “al toque”.

OS USUÁRIOS QUESTIONAM ISSO

Os internautas não hesitaram em criticar Stephanie Cayo por definir incorretamente o significado de “abacate”. Para muitos, essa palavra se refere ao constrangimento que alguém pode sentir devido a uma certa situação embaraçosa ou desconfortável. Outros disseram que também está relacionado a estar “preocupado”.

“Como quando você finge que tem uma rua”, “Que eu sei abacate é como dizer vergonha”, “Alguém pode explicar ao Cayo o que essas frases realmente significam”, “Este vídeo é bem abacate”, foram alguns comentários na plataforma.

Reação dos usuários ao vídeo de Stephanie Cayo. (Foto: TikTok Capture)

Reação dos usuários ao vídeo de Stephanie Cayo. (Foto: TikTok Capture)

Mas esta não é a primeira vez que Stephanie recebe críticas. A atriz nacional enfrentou perguntas difíceis nas últimas semanas por sendo o protagonista principal de “Até nos encontrarmos novamente”, um filme que conta a história de amor de um mochileiro com um empresário espanhol (Maxi Iglesias).

Internautas questionaram o filme dirigido por Bruno Ascenzo por contratar uma atriz loira, de pele branca e olhos azuis; e não uma com traços andinos, considerando que a história se passa em Cusco. A polêmica foi atiçada quando a revista Vogue México a chamou de “atriz andina”, gerando todos os tipos de comentários no Twitter.

RESPONDE ÀS CRÍTICAS DE “ATRIZ ANDINA”

Devido às fortes críticas que recebeu no Twitter, a atriz decidiu falar em sua plataforma para deixar claro que “Até nos encontrarmos novamente” não busca representar as mulheres andinas, muito menos tê-las como referência para os habitantes de Cusco.

“Eu não represento uma mulher andina. Mas eu nasci aqui. 'Até nos encontrarmos novamente' não é um filme que busca representar as mulheres andinas. É uma história romântica de dois meninos que se encontram em nosso lindo Perú e fazem uma viagem inesquecível”, escreveu o artista nacional.

Da mesma forma, Cayo ousou recomendar a seus seguidores que se concentrem em trabalhar para seus sonhos, em vez de tentar “destruir” os dos outros. “Eu te dou alguns conselhos... Eu não chego à frente falando mal dos outros. Eu estava muito ocupado trabalhando no que eu gosto (desde os 9 anos). Não tenho mais tranças ou dentes grandes, mas sou a mesma garota com sonhos “impossíveis”. Estou muito orgulhoso desse filme. ”

Stephanie Cayo responde a seus detratores. (Foto: Twitter)

Stephanie Cayo responde a seus detratores. (Foto: Twitter)

CONTINUE LENDO: