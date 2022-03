Stephanie Cayo é descrita pela Vogue como uma 'atriz andina' e tem uma discussão completa no Twitter

“De novelas locais a protagonista do primeiro filme peruano da Netflix; esta é a carreira de uma atriz andina.” é a descida de um artigo escrito pela Vogue, uma revista de moda e tendências sobre a atriz peruana Vogue, que iniciou uma discussão completa nas redes sociais, Stephanie Cayo Essa nota indica a participação do artista na produção. Até nos encontrarmos novamente, será realizado na sexta-feira, 18 de março.

Um artigo na web que revê sua carreira, seu local de origem e redes sociais, o que cativou os internautas foi a palavra “atriz andina” devido ao seu significado profundo diante de um país multicultural entre etnia e costumes. Isso levou a uma discussão sobre como o povo peruano é retratado. É uma visão internacional.

A crítica de alguns é baseada na “apropriação cultural”, e aqueles que são benevolentes começam por se referir ao fato de que o Perú é considerado um país andino.

Pessoas favoráveis exemplificam isso pelo que leram no passaporte “Comunidade Andina” ou a ponto de o Perú ser um país andino porque faz parte da Cordilheira dos Andes. Outro exemplo é lembrar o apelido do ex-jogador de futebol peruano Claudio Pizarro como 'bombardeiro andino'.

Aqueles que criticam menções nos artigos da Vogue começam com o conceito de apropriação cultural. O conceito de apropriação cultural é o momento de adotar um elemento cultural para reduzir seu valor ou eliminar seu verdadeiro significado. O debate chegou a um ponto em que o Perú é considerado “país andino”, “país amazônico”, “país crioulo”, entre outros termos usados nas redes sociais.

Até agora, a atriz peruana não falou sobre a notícia, ela só compartilhou uma nota no Instagram (que causou polêmica no Twitter), e sua última a participação fora do palco foi após o lançamento do trailer. Foi uma declaração. O filme da Netflix “Until We See You Again”, chama a rede social de “Caixa de Correio de Reclamações”.

“Eu sei que pode haver uma variedade de opiniões. Então, eles não têm ideia e não sabem o que estão esperando. Primeiro, reclame porque não está feito e, quando terminar, reclame “por quê”. Além disso, é nosso país, seu país, nosso país.” A atriz peruana acrescentou.

Dificuldades de filmagem em Machu Picchu

Stephanie Cayo disse que aparecer no primeiro filme peruano da Netflix foi um desafio que a deixou bastante nervosa durante a primeira semana de gravação. Especialmente porque ela teve que desempenhar seu papel na Sétima Maravilha do Mundo.

“Passei um ano sem pisar na minha terra, com muita pressão e muitos sentimentos contraditórios sobre a reunião com nosso país (...) Era como uma overdose de emoções todos os dias.” Ele disse.

Iglesias achou difícil mostrar o charme de Cusco com menos de duas horas de fita. “É muito difícil ensinar muito pouco. Essa é uma vantagem e um esforço muito importantes no processo de edição. Eu sei que ainda há muitas cenas para serem vistas.” Ele disse.

“Aos domingos, é difícil chegar à frente de um filme com toque de recolher e limites de tempo limitados, há muitas vantagens e o diretor deve estar muito orgulhoso de tornar isso possível.” Os espanhóis disseram.

Memes quando o trailer foi lançado

Novos lançamentos da Netflix. Filmes dirigidos por Bruno Assenso estarão disponíveis para streaming a partir de sexta-feira, 18 de março, até se encontrarem novamente. Isso representa o antes e depois do cinema peruano porque é a primeira produção da plataforma americana em nosso país.

Continue lendo

Stephanie Cayo foi a primeira a falar sobre seu divórcio de Chad Campbell.