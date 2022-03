Lei sobre o nascituro e o aborto legal nos países da América Latina: Onde está o Perú?

FOTO DE ARCHIVO: Una mujer embarazada recibe una dosis de la vacuna de COVID-19 en Schwenksville, estado de Pensilvania, Estados Unidos, el 11 de febrero de 2021. REUTERS/Hannah Beier

O Plenário, durante a sessão de ontem, votou a moção de agenda de 1992, propondo que o Congresso de a República declara de importância e interesse nacional a comemoração do Dia do Nascituro . A proposta foi aprovada por 77 votos a favor, 7 contra e 20 abstenções.

Por outro lado, quem propôs esta moção foi o parlamentar para a Renovação Popular, Alejandro Muñante, que se orgulhava desta medida aprovada através de suas redes sociais.

“#PlenoDelCongreso aprovou com 77 votos a favor da Moção de 1992 de minha autoria declarando de importância e interesse nacional a comemoração do “Dia do Nascituro”, que significa 'Nascituro' para todo ser humano sendo desde o momento de sua concepção. #SíALaVida”, comentou.

O Dia do Nascituro é celebrado internacionalmente todo dia 25 de março para comemorar, promover e defender a vida humana, uma vez que foi concebido no útero desde a mãe até a morte natural.

Em resposta a essa moção, a oficial de comunicação da ONG Manuela Ramos, Andrea Pardo, mencionou à Infobae que os direitos das mulheres estão sendo atacados principalmente e que “estamos retrocedendo no pequeno progresso que fizemos”.

“Com esta moção, o que o Congresso está fazendo é atacar os direitos que nós, como mulheres, alcançamos e aqueles que podemos tentar conquistar, é realmente preocupante que haja 77 congressistas no parlamento que são a favor de uma moção que não é tão importante dada a atual situação de violência contra as mulheres”, disse ela.

O Perú tem uma lei que apóia o aborto terapêutico, desde que a mãe esteja em perigo e com o argumento de que uma menina é violada sexualmente.

“Aquela mulher é obrigada a ser mãe mesmo que tenhamos essa lei em vigor, temos que pressionar, porque ela não é cumprida, embora haja muitos profissionais de saúde que, de acordo com suas crenças religiosas, não devem entrar para a aplicação de uma lei, tentam garantir que isso não seja aplicados, estamos em uma luta contínua para garantir que isso não seja cumprido. é cumprido”, assegurou.

Embora o Congresso tenha um grande número de mulheres, o Gabinete de Ministros, liderado por Aníbal Torres, tem apenas três delas. presente, antes disso, Andrea Pardo acrescentou que estamos diante de um Congresso muito conservador.

“Estamos em um país muito conservador, onde os congressistas são totalmente alheios à realidade que as mulheres vivem, apesar dos grandes números de violência que ocorrem todos os dias. São alarmantes e em que se destaca a violência sexual contra meninas, adolescentes e mulheres adultas. , eles sinceramente não estão interessados em legislar a esse respeito”, disse Pardo.

Por sua vez, Ayesha Davila, comunicadora social e especialista em gênero, disse que o Congresso “está praticamente normalizando a gravidez forçada contra meninas em situações de violência sexual. ”

“Em 2020, a Ouvidoria informou que 1.155 meninas entre 11 e 14 anos deu à luz como resultado de estupro sexual. Diante disso, o Congresso, ao contrário, está normalizando, desconsiderando esses números e propondo um dia para celebrar o feto. Também é alarmante porque não colocam como urgência ou prioridade a situação enfrentada pelas crianças que já nasceram. Existem muitos deles em nosso país que estão em situação de abandono e vulnerabilidade. No entanto, o Congresso não está fazendo ou legislando nada a favor desse problema, mas está se priorizando no posicionamento de suas posições religiosas”, acrescentou.

Deve-se notar que a parlamentar do Juntos para o Perú, Ruth Luque propôs o Projeto de Lei 954, que está sendo julgado ser debatido em plenário.

“Isso é para que o aborto seja aprovado pelo menos em casos de estupro; no entanto, queremos levantar uma lei para proteger o nascituro. Então, se percebermos que é por 77 votos, não podemos nem pensar que a lei que queremos levantar será finalmente aprovada.” , acabou com Pardo.





