Qué son los SUV Coupé y por qué empiezan a ocupar un lugar destacado en la oferta de autos

El BMW X6 nació con el concepto de ofrecer un SUV con aspecto deportivo y elegante. Al principio fue resistido pero pronto empezó a imponerse como un nuevo segmento

Aunque los SUV son la nueva tendencia de consumo de autos que más ha crecido en todo el mundo, todavía existe un importante número de usuarios que se resisten a aceptar que los sedanes tengan los días contados. El auto de tres volúmenes, donde el baúl es un compartimiento aparte tiene limitaciones de espacio útil respecto a las rurales o estos nuevos Sport Utility Vehicle, sin embargo, la estética sigue desequilibrando para sus defensores.

“No hay SUV que pueda contra las líneas fluidas de un auto de tres cuerpos porque esa cualidad le da continuidad a un concepto. El hatchback se interrumpe abruptamente, y por más que se pretenda diseñar un remate armonioso, nada podrá reemplazar la elegancia de una silueta más extendida”, dijo alguna vez un diseñador que no aceptaba esta nueva tendencia del mercado pero trabajaba en una marca que había decidido eliminar los sedanes y no le dejaba otra opción que al menos expresar su queja.

Algo de razón tenía ese diseñador que aún hoy prefiere mantenerse en el anonimato, porque un día apareció una idea innovadora que salió de la “caja cuadrada” de los SUV y MPV (Multi-Purpose Vehicle) para proponer una nueva forma a la que llamaron SUV Coupé.

Quizás habría que remontarse a 1965, cuando el novedoso Ford Mustang nacía como una coupé de tres cuerpos pero Carroll Shelby lo rediseñó para crear el remate trasero tipo Fastback, dando origen a la versión más famosa y exitosa del modelo creado por Lee Iacocca.

El Ford Mustang era de tres cuerpos hasta que Carroll Shelby hizo el Fastback y creó un concepto que 60 años después renace en los SUV

Después, ese concepto de automóvil siguió adelante con esta opción de techo con caída suave hacia la cola como una variante para reemplazar los lagos baúles y los fabricantes de todo el mundo lo adoptaron. Pero un auto coupé siguió siendo siempre un dos puertas, ya fuera con dos volúmenes o con tres y remate Fastback.

El problema apareció nuevamente con los SUV y esa necesidad de seducir a quienes todavía quieren sentirse en un auto convencional y se niegan a subir a estos autos que son más voluminosos, más elevados y más cuadrados.

Entonces se combinaron el SUV con sus cuatro puertas y la caída del techo hacia un Fastback, y nació el concepto que hoy parece tener cada vez más adeptos: el SUV Coupé. No es Coupé porque tiene cuatro puertas, no es SUV porque tiene forma de auto, lo que algunos llaman un Crossover, y no es un sedán porque es más alto de lo normal. Es todo junto combinando una cualidad de cada uno.

El primero quizás haya sido BMW con su poderoso X6, que llegó para ser la versión deportiva del X5 que todavía mantenía esa forma de SUV convencional. Pero después empezaron a entrar al juego otros fabricantes de autos de alto rendimiento como Porsche, Audi, Mercedes-Benz o Alfa Romeo, hasta que llegó Lamborghini con el Urus y finalmente Ferrari con el Purosangue. Sin embargo, seguían siendo autos de alta gama.

El Nivus es el primer modelo de SUV Coupé que llegó bajo el concepto de Crossover. Ahora llegarán tres modelos con esa idea para competir en el mercado argentino

Lo que pasó fue que los usuarios adoptaron la idea de un SUV Coupé y los fabricantes generalistas entendieron rápidamente el mensaje. Así empezaron a aparecer alternativas accesibles para quienes querían quedar a mitad de camino y ofrecieron este tipo de vehículo como opción. En nuestro merado el primero fue Volkswagen con el Nivus, un modelo que se fabrica en Brasil y que tuvo inmediata aceptación.

Tanto es así que en los próximos meses, el mercado argentino tendrá más novedades de SUV Coupé para competir con el producto de VW. Algunas ya se conocían, como es el caso del Fiat Fastback, presentado en Brasil el año pasado, pero que debió postergar su llegada a Argentina por las dificultades para importar que limitaron el mercado en 2023. Ahora, con la apertura sin límites ni necesidad de autorizaciones, Stellantis decidió acelerar nuevamente y ya hay fecha de lanzamiento, el próximo 19 de mayo.

También desde el mismo grupo, aunque con la marca Citroën, se anunció también el comienzo de la fabricación de otro modelo con similares cualidades en Brasil, que también llegará a Argentina este año bajo el nombre de Basalt.

El próximo 19 de mayo se presenta oficialmente el Fiat Fastback en Argentina. El modelo ya es exitoso en Brasil desde el año pasado

Y aprovechando la oportunidad del lanzamiento del Mégane E-Tech, Pablo Sibilla, Presidente de Renault Argentina, confirmó hace diez días que este año también llegará al mercado argentino el Renault Arkana, que también pertenece a este segmento de SUV Coupé.

Precisamente este último modelo es uno de los que más ha llamado la atención del diseñador argentino Juan Manuel Díaz, ex Alfa Romeo y ex Audi, quién desde Alemania, le comentó a Infobae que “Dentro del formato de los SUV, los más logrados de la gama media para mí son el Q3 de Audi, el Arkana de Renault.”

Respecto a esta tendencia hacia los SUV Coupé, el rosarino dijo también que “es más que nada una imposición del marketing. Los SUV son tendencia ya hace años y se generan estos crossover, cruza de conceptos, para poder generar más volumen de ventas y ampliar la gama de productos. La mayoría de estos productos no quedan bien logrados estéticamente porque la mayoría derivan en gran parte de una carrocería que nació para satisfacer necesidades de espacio. Muchos volúmenes quedan forzados tratando de convertir un SUV tradicional en un volumen tipo coupé”.

La última novedad se conoció hace pocos días. Durante 2024, Renault Argentina traerá al mercado el Arkana, otro representante de la tendencia de SUV Coupé

Volviendo al inicio del proceso, así como el Mustang nació como un coupé de tres volúmenes y gracias al Fastback pasó a ser de dos pero con caída deportiva, la misma Ford ha utilizado ese nombre para crear su primer SUV 100% eléctrico, aplicando el concepto de Carroll Shelby para crear el Mustang Mach-E. Sigue existiendo el Mustang Mach-1, el coupé con motor V8 atmosférico, pero cada vez quedan menos ejemplares de esa raza de autos con esencia deportiva.

“Las coupé tradicionales han desaparecido y con los SUV Coupé se ha abierto esta nueva posibilidad para jerarquizar la deportividad a nivel estético o mecánico de algunos vehículos que habían nacido para satisfacer otro tipo de requisitos como por ejemplo el espacio interior. Es la combinación de ambos mundos”, finalizó Juan Manuel Díaz.