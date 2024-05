Por qué Paulo Dybala se quedó afuera de la lista para los amistosos de la selección argentina antes de la Copa América

Paulo redondeó una muy interesante temporada, aunque raleada por los problemas físicos (REUTERS/Ciro De Luca)

Lionel Scaloni dio a conocer la nómina de 29 elegidos para representar a la selección argentina en los amistosos previos a la Copa América. Del grueso de esta nómina surgirán los 26 nombres que buscarán defender el título en Estados Unidos. Y el gran ausente resultó Paulo Dybala. El delantero, de 30 años, fue parte del plantel que alzó la Copa del Mundo en Qatar; de ahí la sorpresa.

El domingo 9 de junio, la Albiceleste jugará ante Ecuador en el estadio Soldier Field de Chicago. Acto seguido, el viernes 14 su rival será Guatemala en la ciudad de Washington DC, en el FedEX Field. ¿Que la Joya no esté en esta plantilla implica que ya no cuenta para el certamen continental? Desde el predio de Ezeiza aseguran que no. Que el ex Instituto no está descartado para la Copa América porque se halla en la prelista de 43 que Scaloni entregó en la Conmebol. Y el último plazo para entregar la citación definitiva es el 12 de junio, es decir, entre amistoso y amistoso.

Ahora bien, ¿por qué Dybala no está en el pack ofensivo seleccionado, en el que aparecen Ángel Di María, Valentín Carboni, Lionel Messi, Ángel Correa, Alejandro Garnacho, Nicolás González, Lautaro Martínez y Julián Álvarez? Mucho tienen que ve los problemas físicos que viene acarreando el punta ex Juventus. Si bien edificó una muy interesante temporada desde los números (16 goles y diez asistencias en 38 partidos), las lesiones musculares lo persiguieron. Incluso, lo dejaron afuera de las citaciones del Gringo, como ocurrió en marzo, cuando sufrió “una molestia aductor de su pierna derecha”.

* Dybala, al momento de ser reemplazado en el triunfo de la Roma ante el Genoa

Sin ir más lejos, este domingo se dio una situación particular. El atacante fue suplente en la victoria de la Roma 1-0 ante el Genoa por la anteúltima fecha de la Serie A de Italia. El técnico Daniele de Rossi decidió su ingreso por Lorenzo Pellegrini a los 62 minutos de acción, pero luego dejó el campo a los 91. Es una pieza clave de la Loba, que está en la sexta colocación, obteniendo una plaza para la próxima Europa League.

Paulo siempre fue una debilidad de Scaloni, incluso lo mencionó como una de las caras de la renovación cuando asumió como orientador interino, después del fracaso en Rusia 2018. No estuvo en la Copa América 2021, pero sí en la épica del Mundial. Habrá que seguir de cerca su evolución y lo que muestren sus compañeros en los amistosos para dilucidar si contará con chances de reingresar en el grupo que soñará con el bicampeonato continental.

Argentina es cabeza de serie del Grupo A y el jueves 20 de junio disputará su primer juego en el Mercedes Stadium, la casa del Atlanta United en la MLS, frente a Canadá, que le ganó el repechaje a Trinidad y Tobago. El camino en la zona seguirá el martes 25 ante Chile en uno de los recintos imponentes del deporte estadounidense como lo es el MetLife de New Jersey, sede de la final del certamen en 2016 que consagró al elenco trasandino como bicampeón de América tras ganar por penales. El último duelo de la fase de grupos para la Selección será el sábado 29 ante Perú en el Hard Rock Stadium, la casa de los Miami Dolphins de la NFL.

¿Cómo seguirá el cronograma de los campeones del mundo en caso de avanzar de ronda? De terminar en el primer o segundo puesto del grupo, Argentina jugará el jueves 4 o viernes 5 de julio en Texas: será en los estadios de Arlington o Houston. Si el conjunto de Messi y compañía sigue en carrera y accede a las instancias decisivas, ya conoce su sede de semifinales: jugará una vez más en el MetLife de New Jersey (9 o 10 de julio). Por último, la final de la Copa América se jugará el 14 en Miami. En caso de caer en semifinales, el duelo por el tercer puesto será el día anterior (sábado 13) en Charlotte, un estadio imponente en la costa Este.

La lista de convocados para los amistosos previos a la Copa América

Franco Armani - River Plate (Argentina)

Gerónimo Rulli - Ajax (Países Bajos)

Emiliano Martínez - Aston Villa (Inglaterra)

Gonzalo Montiel - Nottingham (Inglaterra)

Leonardo Balerdi - Marsella (Francia)

Germán Pezzella - Betis (España)

Nicolás Otamendi - Benfica (Portugal)

Cristian Romero - Tottenham (Inglaterra)

Nicolás Tagliafico - Lyon (Francia)

Lucas Martínez Quarta - Fiorentina (Italia)

Lisandro Martínez - Manchester United (Inglaterra)

Nahuel Molina Lucero - Atlético Madrid (España)

Marcos Acuña - Sevilla (España)

Valentín Barco - Brighton (Inglaterra)

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen (Alemania)

Rodrigo De Paul - Atlético de Madrid (España)

Leandro Paredes - Roma (Italia)

Alexis Mac Allister - Liverpool (Inglaterra)

Enzo Fernández - Chelsea (Inglaterra)

Giovani Lo Celso - Tottenham (Inglaterra)

Guido Rodríguez Betis (España)

Valentín Carboni - Monza (Italia)

Lionel Messi - Inter Miami (EEUU)

Nicolás González - Fiorentina (Italia)

Alejandro Garnacho - Manchester United (Inglaterra)

Ángel Di María - Benfica (Portugal)

Julián Álvarez - Manchester City (Inglaterra)

Lautaro Martínez - Inter de Milán (Italia)

Ángel Correa - Atlético de Madrid (España)