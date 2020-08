Las acusaciones de Tesla fueron rechazadas rotundamente por Rivian. Un portavoz de la compañía declaró en la cadena de televisión estadounidense CNBC que “las alegaciones de la demanda no tienen fundamento y son contrarias a la cultura de Rivian”. “Al llegar a Rivian exigimos a todos los empleados que confirmen que no han introducido y no lo harán la propiedad intelectual de antiguas empresas en las que hayan trabajado”, explican desde Rivian.