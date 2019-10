General Motors hizo su aporte no sólo a la recreación de un modelo propio de juguete en tamaño real, sino porque además la Chevrolet Silverado tiene una participación en The Lego Movie 2, la película estrenada a principios de 2019. La reproducción es tan brutal como la pick up original: seis metros de largo por 2,43 metros de ancho y 1,8 metro de alto, con un peso aproximado de unos 1.500 kilos.