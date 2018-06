En la página web del museo, Enzo fue calificado como una de las personalidades más influyentes del siglo XX, uno de los mejores representantes del espíritu italiano en todo el mundo. "Ningún hombre será el mejor si no tiene fuego en la sangre", dijo una vez. En lo suyo, fue uno de los mejores. Su llama fue contagio, constancia. Pero a pesar de haber convulsionado la industria automotriz con sus obras maestras, no se reconoce como un triunfador. Su fuego se apagó por la asfixia de las desgracias personales: sobre su conciencia cargó el lastre de la muerte de su esposa Laura, la pérdida de su hijo Dino, la destrucción de su primera fábrica y los decesos de sus pilotos preferidos (en 1957 un accidente de Marqués Alfonso de Portago a 260 km/h en la Mille Miglia dejó un saldo de once muertos: "Cuando los despedía antes de una competición los abrazaba y los besaba como si fuera la última vez. Sabía que marchaban a una carrera, pero nadie me aseguraba que iban a volver").