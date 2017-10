Después del 3 a 1 contra Ecuador y el boleto a Rusia, Helmut decidió coronar su agradecimiento en la piel de su deportivo. "Veníamos de perder la final del Mundial, que fue un golpazo. Teniendo el mejor equipo, con dos magos de la pelota, como Messi y Di María, también nos tocó caer en dos finales de la Copa América. Y todo eso desató una especie de estrés en mí. Encima, estoy muy pendiente de la actualidad de nuestro país, y veo cómo estamos retrocediendo en todo aspecto: en lo político, lo social y también lo deportivo… Por eso es que este partido me generaba una angustia muy particular: ¡los jugadores no podían negarle esta alegría a la gente! Esta fue la respuesta ante su logro, mi agradecimiento…", reveló.