El 13 de agosto de 2015 se estrenó la película en todos los cines del país con un despliegue publicitario inédito para la industria nacional. Casi un mes después, comenzó a emitirse la miniserie en la pantalla de Telefe. Mientras que el film dirigido por Pablo Trapero fue un gran éxito de taquilla y desfiló por los festivales más prestigiosos del mundo, la ficción televisiva de 11 capítulos creada por Luis Ortega no se quedó atrás. No es para menos. La historia de los Puccio es tan nefasta que cuesta creer que surja de la vida real y no de la imaginación de un guionista tan creativo como morboso. Arquímides Rafael Puccio fue interpretado por Guillermo Francella en cine y por Alejandro Awada en televisión. En la vida real, fue un contador que utilizó sus contactos y conexiones en varias organizaciones vinculadas al Terrorismo de Estado ejercido por la última Dictadura Militar Argentina —como la Triple A y el Batallón de Inteligencia 601, entre otros— para realizar secuestros extorsivos entre 1982 y 1985. Con la ayuda de algunos de sus socios, sus propios hijos y la complicidad del resto de la familia, Puccio se dedicaba a secuestrar miembros de familias acaudaladas de la época para mantenerlos cautivos en su casa, cobrar el rescate y luego matarlos para no correr ningún tipo de riesgo. Al ser descubiertos, todos los implicados se desentendieron de lo que ocurría bajo su propio techo. Por su parte, Arquímides nunca reconoció sus crímenes, pero eso no impidió que fuera condenado a cadena perpetua. En la cárcel, se convirtió a la religión evangélica y estudió abogacía. En 2008 fue trasladado al Instituto Correccional de General Pico en La Pampa, donde luego obtuvo la libertad condicional, ejerció como abogado y hasta formó una nueva pareja. Sin embargo, tiempo después, murió solo a los 83 años y enterrado en una fosa común debido a que nadie reclamó sus restos.