Para muchas personas, 50 Sombras de Grey fue un primer acercamiento evanescente al mundo del BDSM. "Honestamente no me parece que sea un buen ejemplo", arremete Mr. K. En el libro y en la película, un magnate de negocios mantiene una polémica relación con una joven universitaria. "Casi todo me pareció una falacia y, además, se idealiza una relación tóxica donde el protagonista no la deja ni tener amigos. Eso es una relación de abuso, no una de sumisión y dominación", esclarece Sol Negro. Amén de este detalle no menor, 50 Sombras de Grey abrió las puertas a que miles de personas visibilicen de alguna manera este (nuevo) cosmos sexual.