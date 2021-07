Un oficial incondicional de Diosdado Cabello manejará la oficina de asesores cubanos en la Fuerza Armada de Venezuela

El MG Ovidio Delgado ahora estará de director en la oficina de los cubanos en Fuerte Tiuna

Para la Dirección Conjunta de Doctrina del Ceofanb enviaron al Mayor General del Ejército Ovidio de Jesús Delgado Ramírez, según él mismo dijo en uno de los mensajes que acostumbra a enviar a los grupos de sus compañeros o subalternos. Él es uno de los incondicionales que Diosdado Cabello tiene en la institución castrense. Fue jefe de las Regiones de Defensa Integral (REDI) Occidente y más recientemente de Los Andes, es decir que pasa de ser uno de los hombres con poder de fuego en la Fuerza Armada para una dirección.

Esa dirección es donde operan los cubanos del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofanb). “Ahí se fue construyendo la nueva doctrina de la guerra popular prolongada o la guerra del pueblo. Ahí se elaboró el nuevo vocabulario que se usa en la Fuerza Armada. También se diseñó el rol de las REDI y las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI). Esa doctrina se presentaba al Comandante Estratégico Operacional, quien se la enviaba al presidente de la República”, le dice a Infobae un alto oficial.

Agrega que ese trabajo fue importante para los propósitos que Hugo Chávez tuvo con la Fuerza Armada, pero el trabajo de los cubanos, en ese aspecto, terminó. “El oficial venezolano era el encargado de la Dirección, porque los cubanos fungían como asesores. La cara del Ceofanb era la del oficial que estaba en esa Dirección. Los oficiales cubanos estaban silentes, pero eran los observadores y hacían las recomendaciones que consideraban pertinentes por ejemplo en lo que al cambio del vocabulario en la FANB se refiere”.

“Es así como el vocabulario, las oraciones y su contenido que eran de uso normal por nosotros en la Fuerza Armada, fueron cambiando, se copió parte del vocabulario que usan los cubanos. Eso es lo que hace la Dirección de Doctrina, que anteriormente estaba en las Direcciones de Operaciones de los componentes y ahora está en el Ceofanb”.

“Por ejemplo, surge una enseñanza de lo sucedido en Apure, con el enfrentamiento, las 16 muertes y los ocho secuestrados, como una nueva forma de hacer operaciones contra grupos subversivos; producto de esa enseñanza, así no haya sido victoriosa, la analizan, la presentan y es aprobada o no como doctrina, como enseñanza y elemento de estudio”.

“El nombramiento del general Ovidio Delgado, es solo como un cargo de consuelo. Ahí no va a hacer nada, absolutamente nada. Es un cargo nada relevante para un Mayor General, porque eso era un Departamento que pertenecía a la Dirección de Operaciones. Para lo que sí le sirve ese cargo, por estar junto a la Dirección Conjunta de Operaciones, tiene acceso a información importante”, considera el alto oficial que habló con Infobae.

El almirante Remigio Ceballos Ichaso entrega el estandarte del Ceofanb al GJ Domingo Hernández Larez

Lo que dijo

El Mayor General Delgado Ramírez envió un mensaje que titula “Independencia o nada” y anuncia: “Cumplo con el honroso deber de informar que he sido designado Director Conjunto de Doctrina del Ceofanb, cargo donde me pongo a la orden para lo que humildemente pueda servir y ser útil”.

Da “palabras de agradecimiento a Dios, primeramente, a nuestra superioridad militar y política, por tan grande responsabilidad y confianza depositada en mí. Espero estar a la altura de esta Misión y las que falten; donde como siempre pondré mi alma, vida y corazón para cumplir con excelencia el compromiso patrio asignado y mantener la recta conducta de toda la vida: hacer lo que hay que hacer y conseguir soluciones donde los indolentes se den por vencidos”.

Dice que anteriormente trabajó en esa dirección, cuando “apenas ascendí al honorable grado de General de Brigada de la patria, por lo que se me va a facilitar el cumplimiento de tan digna misión encomendada, porque sé qué hay mucho por hacer y lo haremos”.

Haciendo gala de su folklórico discurso dijo: “En nombre de la súper Cornelio, mi extraordinaria promoción, de mi Comandante Chávez como su hijo, de nuestro Libertador Simón Bolívar como fiel seguidor de su doctrina, completada en el árbol de las tres raíces, junto a Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora y ahora convertidas en cinco sus raíces con la Francisco de Miranda y Antonio José de Sucre”.

Agregó que “con la lealtad irrevocable a nuestro Comandante en Jefe Presidente Nicolás Maduro Moros y a su más fiel y leal colaborador nuestro Rafael Urdaneta moderno, mi capitán Diosdado Cabello Rondón, seguiré siendo disciplinado, obediente y subordinado a mi GJ Vladimir Padrino López y a mi GJ Domingo Hernández Lárez y por sobre todas las cosas resuelto a hacer lo que sea necesario para poder darle la mayor suma de felicidad a nuestro noble y bravo pueblo que reclama, pero que resiste con valor, porque su voz, es la voz de Dios. Al pueblo nos debemos todos porque mi Comandante Chávez definitivamente nos enseñó que la FANB es pueblo y el pueblo es FANB”.

Acto de transmisión de mando de los jefes de las REDI, entre ellos Delgado Ramírez

Finalizó diciendo

“Amanecí hoy feliz y muy contento porque sé que la Patria me necesita desde la trinchera donde me asignaron y tendré el mismo ímpetu, el mismo compromiso y la entrega que me caracteriza para sacar adelante las tareas y misiones que conlleva tan delicada y estratégica responsabilidad”, finaliza diciendo, el Mayor General que se hace llamar así mismo MG Ovidio de Jesús “del Quijote” Delgado Ramírez. 4 de febrero y Chávez somos todos”.

