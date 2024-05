Su dentista le realizó una serie de preguntas hasta que le hizo una propuesta que la dejó sin palabras

El video se volvió viral en las redes sociales (TikTok: @eramenos)

En TikTok, la usuaria @eramenos compartió una experiencia inesperada durante una visita al dentista que no solo capturó la atención de los usuarios, sino que también generó risas y empatía. “Yo si quisiera inventar esto, no me saldría”, dijo.

Rocío, la joven detrás de @eramenos, acudió al consultorio dental con la típica ansiedad que siente quien no disfruta de estas visitas. Según relató, su dentista comenzó a hacerle una serie de preguntas personales que en un principio parecían destinadas a distraerla de su nerviosismo. Preguntas como su edad, qué estudia y si tiene hermanos fueron el preludio de una conversación que, sin saberlo, tomaría un rumbo inesperado y memorable.

El giro ocurrió hacia el final de la consulta, cuando la dentista, tras haber establecido un ambiente de confianza y cordialidad, reveló algo que dejó a Rocío sin palabras: mencionó que tiene un hijo llamado Francisco, que casualmente tenía la misma edad que ella.

La casual conversación entre Rocío y su dentista tomó un giro inesperado que terminó en una propuesta humorística de conexión romántica, capturando la atención y las risas de miles en TikTok

Este comentario desencadenó una serie de pensamientos en Rocío, quien, con humor, reflexionó sobre la situación al salir del consultorio. En su video viral, comentó entre risas: “No me la contés. Yo dije ‘bueno, pasale mi número’. Total, qué perdemos, una mancha más al tigre qué le hace”.

El video resonó entre miles de usuarios en TikTok, alcanzando más de 300.000 reproducciones y aproximadamente 34.000 “me gusta”. La combinación de una anécdota personal con un toque de humor y la posibilidad de una conexión romántica inesperada capturó la atención de la audiencia, que se expresó en la sección de comentarios de la publicación.

“Pensé que iba a decir que se confundió y entró al consultorio de psicología”, “Que afortunado Francisco”, “Conquistaste a la madre primero”, “Tu suegra ya te eligió” y “Una entrevista laboral fue”, son algunos de los mensajes de los usuarios.