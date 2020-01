Para este domingo cinco de enero está previsto el inicio de las sesiones de la Asamblea Nacional de Venezuela -AN- en donde sus diputados reelegirán a Juan Guaidó como presidente de la instancia parlamentaria, a menos que ocurra una sorpresa. La ratificación implica que el líder del partido Voluntad Popular seguirá ocupando la presidencia interina de la República, según la interpretación de los artículos 233 y 333 de la Constitución Bolivariana el cual señala que, ante un vacío de poder, el máximo dirigente de la AN asume la conducción del país. La oposición alega que las elecciones de mayo de 2018 organizadas y ganadas por Nicolás Maduro no cumplieron con lo establecido en la Carta Magna nacional y por lo tanto no es un presidente legítimo.