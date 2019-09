– Sí, haber padecido el cáncer en casa implicó encontrarme de primerísima primera mano la escasez de medicamentos, la decisión oficial de que faltaran medicamentos. Me tocó ir al Seguro Social y ver a gente muy pobre que venía desde muy lejos a pedir medicamentos y no había. Me tocó ver gente morir; conocer la "economía de la salud", las cosas cuestan miles de dólares. Vivirlo es duro, porque para Venezuela, cuyo salario mínimo son 2 dólares al mes y que una operación te cueste miles de dólares, es duro. Tener cáncer es algo que le pasa a la gente en todo el mundo, pero vivirlo en un sistema diseñado para dejar desasistida a la gente es muy difícil. Había momentos en los que teníamos la plata y no había el insumo. Nos costó conseguir unas inyectadoras que necesitaba Naky y nos las donó un grupo de personas que trabaja con niños diabéticos, y yo me sentía tan cruel. La precariedad es tremenda, nosotros contábamos con recursos, pero la mayoría no. El sistema de salud que el chavismo ha montado mata a la gente.