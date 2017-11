"Usted no puede ir a negociar a Santo Domingo cuando hay algunas individualidades que dicen que no hubo fraude en las regionales, mientras algunos creemos lo contrario", señaló. "No puede ir a un diálogo mientras unos reconocen la Constituyente y otros creemos que esta Asamblea es inconstitucional y fraudulenta. Y no podemos comprometernos en unas presidenciales si no se hace primero un cambio estructural del sistema electoral".