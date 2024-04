Karol G recordó incómodo momento de su juventud: “Má, te amo, pero tú lo hiciste”

La artista estuvo como invitada al programa de Juanpis González - crédito @juanpisgonzalez/Instagram

Carolina Giraldo, conocida en el mundo del entretenimiento musical como Karol G, ha hecho vivir a sus seguidores momentos inolvidables durante su Mañana será bonito Tour. En medio de su apretada agenda en los diferentes países, ha logrado conectar con algunas celebridades que se dan cita para disfrutar de un show con sus mejores canciones como Amargura, Mientras me curo del cora o Bichota.

En su paso por Bogotá el 5 de abril, la colombiana pasó por el Show de Juanpis González y allí, habló de varios temas sobre su carrera musical, los inicios, incluso presenció una petición de matrimonio y algunos momentos que ha enfrentado en su vida personal. Uno de esos, cuando su mamá la hizo pasar pena en una discoteca –posiblemente porque se había volado de la casa– y la hizo llamar por el parlante del lugar.

Karol G dejó en evidencia un momento de su vida cuando era joven y su madre la hizo pasar pena en una discoteca - crédito Oficina Gus Rincón/EFE

De acuerdo con la artista, que recientemente se presentó en el estadio de Vélez en Argentina, estaba disfrutando en la pista de baile, cuando de repente escuchó su nombre por el altavoz. “Má, te amo, pero it is what it is, tú lo hiciste. Mi mamá me hizo llamar por el micrófono de la discoteca”, confesó la artista en medio de la conversación con el personaje.

En medio de la conversación, González bromea con el llamado de atención a la Bichota y agregó la artista: “Ustedes no saben qué es que corten la canción de reguetón”.

Karol G acusó a su mamá de haberla sacado de una discoteca a punta de llamados por micrófono - crédito Agencia Andina

Pero ahí no quedó todo, pues el comediante interviene con su particular sentido del humor y continúa haciendo los comentarios: “Que le paren a uno el perreo es… ¿Quién put*s es Carolina Giraldo que nos paró el perreo web*n? Uno embalado y de pronto: Bueno, la señorita Carolina Giraldo la espera su mamá para llevarla a la casa”.

Finalmente, entre risas la intérprete de Qlona señaló que fue un momento horrible de su juventud, no sin antes expresar que ama a su mamá. Rápidamente, la historia de la antioqueña despertó una serie de comentarios de los internautas que aseguraron que vivieron situaciones similares: “A mí me buscaron en una miniteca y me sacaron de las orejas”; “mi mami me hizo una parecida”; “mamás latinas be like, son las mejores”; “está cotizado el gomelo”, entre otros.

Concierto de Karol G en El Campín en el que conquistó a los capitalinos que se dieron cita dos días con la artista - crédito cortesía de DG Eventos

Qué dijo contra Anuel AA

Durante una de sus presentaciones en Chile, la artista como es habitual interactúa con sus seguidores que están en primera fila y con carteles que hacen referencia a sus canciones. En este caso, la antioqueña se desquitó e hizo quedar mal a su exnovio y cantante Anuel AA, con el que sostuvo una relación de más de tres años.

En su momento, los cantantes antioqueños hicieron caso omiso y fueron prudentes tras los ataques de Anuel. Pero en uno de los más recientes conciertos de Karol G en Santiago de Chile, la artista “se sacó la espinita”.

la antioqueña se desquitó e hizo quedar mal a su exnovio y cantante Anuel AA con quien sostuvo una relación de más de tres años - crédito @fans.dekarolgyfeid

En medio de la interacción con el público, desde la tarima leyó un cartel de uno de sus fanáticos que contenía un mensaje: “Mi ex tenía razón, el colombiano lo hace mejor”, en ese instante el público estalló de emoción, por lo que la cantante sonrió y dijo: “Te entiendo, te entiendo”. Este comentario desató una ola de comentarios en redes sociales, en los que incluso la pareja del puertorriqueño también le habría respondido a Karol G.

Incluso, Anuel también le habría enviado algunas indirectas a Feid en una de sus más recientes composiciones musicales, en la que llama al intérprete de Luna como “cuernú” y acusándolo de haber bajado su tema Mejor que yo de las plataformas digitales.