Mehmet Oz hace un enérgico llamado a vacunarse ante el avance del sarampión

Los comentarios del director de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid se producen mientras EE. UU. lucha por contener el virus, que infectó a miles de personas en 2025.

Mehmet Oz lanzó un llamado para instar a los estadounidenses a vacunarse contra el sarampión. Se trata de una de las muestras más firmes de apoyo a la vacuna por parte de un alto funcionario de salud del gobierno de Donald Trump, que se ha dedicado a socavar la confianza en su seguridad.

Oz, director de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, declaró el domingo a CNN que había una solución sencilla para el brote de sarampión que se propaga en Carolina del Sur, y que ha infectado a más de 900 personas lo que lo convierte en el mayor registrado en Estados Unidos en la historia reciente.

"Vacúnense, por favor", dijo Oz. También prometió que "nunca habrá un obstáculo para que los estadounidenses tengan acceso a la vacuna contra el sarampión".

Los comentarios de Oz denotan una urgencia mucho mayor que los de su jefe, el Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., cuyos comentarios sobre la vacuna del sarampión suelen ser contradictorios. Ha dicho que la vacuna "es crucial para evitar una enfermedad potencialmente mortal", pero también ha planteado dudas sobre su seguridad y ha dicho que vacunarse es una elección personal. La vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola se considera muy segura y tiene una eficacia de alrededor del 97 por ciento en la prevención de los contagios.

Las declaraciones de Oz se producen en un momento en que Estados Unidos se encuentra luchando por contener el virus altamente contagioso, que infectó a miles de personas en 2025 y parece seguir una trayectoria similar este año. En la actualidad, el país corre el riesgo de perder su estatus de eliminación, una designación que se otorga a los países que no han tenido una propagación continua del sarampión durante más de un año. El sarampión está eliminado en Estados Unidos desde el año 2000.

Michael Osterholm, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Minnesota, comparó los comentarios de Oz con usar una manguera de jardín en un incendio forestal.

"Cuando se difunden ese tipo de dudas sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas, una entrevista en un noticiero no va a cambiar mucho las cosas", dijo.

Osterholm argumentó que Kennedy empezó a sembrar la desconfianza en la vacuna poco después de su confirmación, en febrero de 2025. Mientras el sarampión se extendía por el oeste de Texas, el secretario acudió a programas en la televisión nacional fomentando la vacunación y, casi al mismo tiempo, planteando dudas sobre su seguridad.

"No conocemos los riesgos de muchos de estos productos porque no se han sometido a pruebas de seguridad", dijo Kennedy en abril pasado.

Mientras el brote crecía y traspasaba las fronteras estatales, él hablaba de remedios alternativos "milagrosos" y prometió explorar posibles tratamientos nuevos para la enfermedad, una medida que, según los expertos en salud pública, daba a entender a los estadounidenses que las vacunas no eran necesarias.

Kennedy y otros altos funcionarios sanitarios han tomado otras medidas que, según los expertos, podrían afectar negativamente a las tasas de vacunación contra la triple vírica, que han estado disminuyendo durante años. En noviembre, Kennedy dio instrucciones a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para que abandonaran su postura de que las vacunas no causan autismo, a pesar de que estudios a gran escala no han encontrado ninguna relación entre la vacuna y el autismo. Y uno de sus funcionarios designados, que lidera el panel federal que recomienda vacunas para los estadounidenses, dijo el mes pasado que las vacunas contra el sarampión deberían ser opcionales.

Andrew Nixon, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos, dijo que la dirección del departamento había insistido constantemente en que la vacuna era la mejor manera de prevenir la propagación del sarampión. Durante la entrevista con la presentadora de CNN Dana Bash, Oz también defendió la trayectoria de Kennedy.

"Siempre hemos defendido las vacunas contra el sarampión", dijo. "El secretario Kennedy ha estado al frente de esto".

"Oh, vamos", respondió Bash.

Teddy Rosenbluth cubre noticias de salud para el Times y se enfoca en la desinformación médica.

