China hace un recuento de pandas salvajes, pero nadie lo cree

La metodología del censo de pandas se considera defectuosa y China mantiene los datos en secreto.

Los zoológicos estadounidenses señalan el aumento del número de pandas salvajes (1864 en el último recuento) como prueba de que las decenas de millones de dólares que han invertido en su conservación han dado en el blanco.

Pero esa cifra de población procede de un recuento del gobierno chino de 2013 que nadie en el mundo de la conservación cree realmente, incluidos los propios zoológicos.

Zoológicos de todo el mundo alquilan parejas de pandas a China por hasta 1,1 millones de dólares al año, y luego los crían con la esperanza de liberar futuras generaciones en la naturaleza.

Es uno de los programas de conservación más emblemáticos del mundo. Pasamos meses investigándolo y descubrimos que se habían liberado pocos pandas y que algunos habían resultado heridos, quemados e incluso muertos por la agresiva reproducción artificial.

Los zoológicos han pasado por alto los daños y han declarado que el programa es un éxito, a menudo señalando el aumento del número de pandas.

Pero una propuesta de investigación de 2006 del Zoológico Nacional de Washington declaraba que la metodología del censo "nunca había sido examinada sistemática y científicamente en cuanto a su exactitud" y no tenía "datos cuantitativos" que la respaldaran.

Otro documento de 2012 describía una "falta de datos sólidos sobre el número de pandas gigantes en la naturaleza."

"La cifra, por supuesto, no es del todo fiable", dijo Jianguo Liu, ecólogo de la Universidad Estatal de Michigan que estudia el hábitat del panda en China.

¿Cómo se cuentan los pandas?

Los estudios sobre los pandas en China, que se realizan aproximadamente una vez cada diez años, son ambiciosos proyectos plurianuales dirigidos por la Oficina Forestal Nacional. En la ronda más reciente, los topógrafos recorrieron terrenos escarpados con dispositivos GPS y mapas topográficos, a veces con agricultores locales como guías.

Buscaron excrementos de panda y los analizaron en busca de fragmentos de bambú.

Los pandas son criaturas solitarias que se aferran a determinadas zonas forestales, denominadas áreas de campeo. Tienen marcas distintivas de mordeduras. También producen muchas heces.

Analizando las marcas de mordiscos que quedan en los fragmentos de bambú, los topógrafos pueden calcular cuántos pandas viven cerca.

No es lo ideal

En una publicación de blog de 2010, Yu Changqing, un científico que fue asesor de la encuesta, criticó la metodología y cuestionó su organización.

Se destinaron millones a gastos administrativos y se dejó de lado a los expertos. Escribió que "la encuesta sobre el panda gigante es un asunto científico que debería haberse dejado en manos de investigadores científicos". Y añadió: "El resultado final fue realmente lamentable".

El zoológico nacional propuso alternativas, calificando el método de la marca de mordisco de "laborioso y controvertido".

Los expertos dicen que hay mejores opciones.

"El ADN es definitivamente el estándar de oro", dijo David Garshelis, copresidente del Grupo de Especialistas en Osos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, un grupo de vigilancia de la vida silvestre.

Los expertos chinos dijeron que tuvieron problemas para encontrar suficientes heces frescas con el fin de realizar análisis de ADN coherentes.

China mantiene en secreto su metodología

La oficina forestal de China llega a una cifra exacta, hasta el último dígito. Pero no dice exactamente cómo lo hace.

Los zoológicos estadounidenses y el Fondo Mundial para la Naturaleza ayudan a financiar el último censo, pero ni siquiera ellos lo saben.

"No han facilitado ninguna información que permita entender cómo han hecho el análisis", dijo Colby Loucks, vicepresidente del Fondo Mundial para la Naturaleza.

La oficina forestal no respondió a nuestras preguntas sobre el censo. Dijo que nuestra información era inexacta, pero no dio más detalles.

Qiongyu Huang, biólogo especializado en fauna salvaje del Smithsonian, dijo que "simplemente no tenemos acceso" a los datos a tiempo. "Es una pena. Podríamos haber investigado mucho más".

Los datos de los pandas son políticos

Los pandas son políticos. Los censos son políticos. Un censo de pandas es extremadamente político.

En la década de 1980, a algunos funcionarios del oeste de China les preocupaba que revelar la existencia de pandas originara prohibiciones de tala, por lo que los científicos creen que subestimaron o negaron la presencia de pandas.

Hay otras presiones que pueden llevar a informar en exceso. En algunas zonas pobres del oeste de China, los pandas pueden significar la entrega de fondos públicos.

Estos intereses contrapuestos dificultan conocer la verdad. "Hay muchas intervenciones humanas", dijo Lung Yuan Chih, directora del Instituto de Estudios Humanos-Animales de Taiwán.

Los zoológicos adoptan la cifra

En 2016, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) declaró que los pandas ya no estaban en peligro de extinción.

Los expertos del grupo creían que, aunque el recuento de 1864 no fuera exacto, el número de pandas tendía al alza y su hábitat estaba creciendo, dijo Garshelis. Dijo que China proporcionó al grupo algunos datos, como el número estimado de pandas en cada zona, junto con las ubicaciones de los excrementos analizados.

Annalisa Meyer, vocera del Zoológico Nacional, dijo que, aunque "es de esperar que se produzcan discusiones científicas", la comunidad internacional ha llegado al consenso de que la población de pandas está aumentando. Dijo que se había protegido más hábitat y que los investigadores habían observado pandas salvajes desplazándose a esas zonas nuevas.

Por extraño que parezca, la oficina forestal china se opuso a la decisión de la UICN, temiendo que alejara a los pandas de los focos, dijo Garshelis.

Pero China, al igual que los zoológicos estadounidenses, afirma ahora que la nueva designación demuestra el éxito del programa.

"Al final", dijo Garshelis, "se convencieron por sus propias cifras".

Mara Hvistendahl es reportera de investigación para el Times y se centra en Asia. Más de Mara Hvistendahl.