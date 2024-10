Indignación en Sudáfrica por unos granjeros acusados de alimentar a cerdos con mujeres muertas

South AfricaMurders, Attempted Murders and HomicidesBlack PeopleWhitesAgriculture and FarmingRace and EthnicityAfricaPoverty

Las acusaciones han abierto el debate sobre algunos de los temas más controversiales del país, como la raza, la violencia de género y la propiedad de las granjas.

La granja, propiedad de personas blancas, era bien conocida por los residentes de una comunidad rural de Sudáfrica como un lugar donde podían conseguir alimentos desechados. Pero cuando dos mujeres negras se aventuraron hacia allá hace varias semanas, nunca lograron regresar.

El propietario de la granja y dos de sus trabajadores están acusados de disparar mortalmente a las dos mujeres y arrojarlas después a un chiquero, donde, según la policía, encontraron los cuerpos descompuestos y parcialmente comidos.

El episodio ocurrido en la provincia de Limpopo, al noreste de Johannesburgo, ha provocado una indignación generalizada y ha encendido el debate sobre algunos de los temas más controversiales de Sudáfrica: la raza, la violencia de género y las continuas tensiones por la tierra entre los agricultores comerciales, a menudo personas blancas, y sus vecinos negros, que en ocasiones han desembocado en violencia.

El miércoles, un juez aplazó hasta el 6 de noviembre la audiencia sobre la libertad bajo fianza del agricultor y los dos trabajadores, que siguen detenidos.

Las víctimas, Maria Makgatho, de 44 años, y Locadia Ndlovu, de 35, entraron en la granja en busca de comida a mediados de agosto, después de que un camión de una empresa de productos lácteos vertiera allí productos caducados, según la fiscalía.

El propietario de la granja, Zachariah Johannes Olivier, y el supervisor, Andrian Rudolph De Wet, de 19 años, ambos personas blancas, habían planeado disparar a cualquier intruso que entrara en la propiedad, dijeron los fiscales. El esposo de Makgatho recibió un disparo, pero sobrevivió y escapó, dijeron los fiscales.

Un trabajador negro de 45 años de la granja, William Musora, está acusado de ayudar a arrojar los cadáveres de las dos mujeres.

Uno de los hijos de Makgatho, Ranti Makgatho, dijo el miércoles que no se atrevía a pensar en la horrible forma en que había terminado la vida de su madre. Dijo que ella solo buscaba algo para alimentar a sus cuatro hijos.

"Era una buena persona", dijo. "Y le gustaba cuidar de nosotros, como sus hijos".

Los residentes negros han realizado protestas ante el tribunal, y los políticos están emitiendo declaraciones airadas.

Para algunos, el caso se refiere al problema más amplio de las persistentes disparidades en la propiedad de la tierra en Sudáfrica. Durante el apartheid, muchos sudafricanos negros fueron expulsados de sus tierras, y en la actualidad la mayoría de las grandes explotaciones comerciales siguen siendo propiedad de personas blancas. Muchos sudafricanos negros de las zonas rurales siguen viviendo en la pobreza, recurriendo a rebuscar comida en las granjas.

Al mismo tiempo, muchos granjeros blancos afirman que han sido objeto de persistentes ataques de intrusos, lo que hace que algunos de ellos se pongan nerviosos ante cualquiera que perciban como una amenaza. Algunos miembros de la extrema derecha han aprovechado esos ataques para adoptar una retórica extravagante que reivindica un "genocidio blanco".

"La vida de los agricultores sudafricanos está en peligro al cien por ciento", dijo Petrus Sitho, un activista negro que aboga por una mayor protección de los agricultores.

Sitho dijo que el gobierno no ha hecho lo suficiente para proteger a los agricultores, sobre todo a los que son personas blancas, por lo que muchos de ellos se sienten vulnerables.

Dijo, sin embargo, que los granjeros no deberían atacar y matar a la gente, y no defendió al granjero acusado de matar a las dos mujeres.

"No podemos decir que todos los granjeros blancos sean iguales que ese", dijo Sitho.

No era la primera vez que Makgatho, que no tenía trabajo, acudía a esa granja en busca de comida, porque era un lugar habitual de los habitantes de la zona para buscar alimento, dijo su sobrina, Moloko Mathole.

La familia está atónita ante el giro de los acontecimientos, dijo Mathole, y añadió: "Nos sentimos muy tristes".

