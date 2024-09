Un avión de Nicolás Maduro es incautado por EE. UU.

United States International RelationsAirlines and AirplanesCommerce DepartmentHomeland Security DepartmentJustice DepartmentEmbargoes and SanctionsDominican RepublicVenezuelaMaduro, NicolasGarland, Merrick B

El gobierno de Joe Biden dijo que la aeronave había sido exportada de manera ilegal para el líder de Venezuela. Funcionarios estadounidenses lo acusan de socavar los resultados de las elecciones presidenciales.

El gobierno de Estados Unidos incautó un avión vinculado a Nicolás Maduro, el líder de Venezuela, y el lunes lo trasladó a Florida porque fue adquirido en violación de las sanciones estadounidenses, según un comunicado del Departamento de Justicia.

El gobierno de Joe Biden está tratando de ejercer más presión sobre Maduro debido a sus intentos de socavar los resultados de las recientes elecciones presidenciales en su país, afirmaron funcionarios de la Casa Blanca.

En su declaración, el Departamento de Justicia señaló que había incautado un Dassault Falcon 900EX propiedad de Maduro y sus socios, y que es operado por ellos, después de haber sido trasladado a República Dominicana para ser sometido a trabajos de mantenimiento. Después, el Departamento envió el avión a Florida. El avión fue comprado a través de una empresa fantasma en Estados Unidos por 13 millones de dólares y luego fue "sacado de contrabando" del país "para ser utilizado por Nicolás Maduro y sus aliados", dijo Merrick B. Garland, fiscal general de Estados Unidos, en el comunicado.

El Departamento de Seguridad Nacional ayudó al Departamento de Justicia a dirigir la operación, según dijo un funcionario estadounidense. También participó el Departamento de Comercio.

"Que esta incautación mande un mensaje claro: las aeronaves adquiridas de manera ilegal en Estados Unidos en beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden simplemente volar en el atardecer", dijo en una declaración escrita Matthew S. Axelrod, secretario adjunto para la aplicación de las normas de exportación del Departamento de Comercio.

Un video difundido el lunes por CNN mostraba el avión, un reluciente jet blanco con franjas rojas, en una pista de Florida.

El gobierno de Biden ha acusado a Maduro de tratar de mantenerse en el poder de manera ilegal al rechazar las pruebas de que su oponente lo derrotó el 28 de julio en las elecciones presidenciales de Venezuela. El 1 de agosto, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, anunció que Estados Unidos reconocía al candidato de la oposición, Edmundo González, como ganador.

"Felicitamos a Edmundo González Urrutia por el éxito de su campaña", escribió Blinken en un comunicado. "Ahora es el momento para que los partidos venezolanos comiencen las discusiones sobre una transición respetuosa y pacífica según la ley electoral venezolana".

Durante mucho tiempo, Maduro ha acusado a Estados Unidos de ejercer injustamente el poder imperialista en todo el mundo, y en particular en el hemisferio occidental, y ha criticado la respuesta del gobierno de Biden al resultado electoral como otro ejemplo de eso.

Cuando se le preguntó sobre la incautación del avión, un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca emitió un comunicado que abordaba la cuestionable declaración de victoria de Maduro en las elecciones.

"La semana pasada, uno de los propios rectores del Consejo Nacional Electoral de Venezuela constató aún más que Maduro no ha dado ninguna prueba de que haya ganado esta elección", señalaba el comunicado de la Casa Blanca. "Estados Unidos, en coordinación con nuestros socios, está trabajando para asegurar que la voluntad del pueblo venezolano, expresada a través de las elecciones del 28 de julio, sea respetada".

El Departamento de Justicia aseguró que, a fines de 2022 y principios de 2023, los investigadores de Estados Unidos habían descubierto que personas vinculadas a Maduro utilizaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para comprarle el avión a una empresa en Florida. Luego, la aeronave fue exportada de manera ilegal a Venezuela a través del Caribe en abril de 2023, según el departamento, y agregó que desde mayo de 2023, el avión, que tiene el número T7-ESPRT, había volado casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela.

Se ha utilizado, entre otras cosas, para transportar a Maduro hacia y desde otras naciones, dijo el departamento.

En su declaración, la agencia agradeció a la República Dominicana por ayudar con la operación.

Un funcionario de la República Dominicana dijo que ambos gobiernos habían cooperado para incautar el avión en mayo en el Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer, también conocido como Aeropuerto Internacional La Isabela. Funcionarios venezolanos llevaron el avión a la República Dominicana para realizar tareas de mantenimiento, dijo el funcionario. Estados Unidos solicitó su incautación por vía judicial y las autoridades dominicanas cumplieron, dijo el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato para poder discutir una operación delicada.

El Departamento de Justicia declaró que la venta y exportación del avión violaba una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en 2019 que restringía el comercio entre Estados Unidos y Venezuela, y que violaba los controles de exportación establecidos por el Departamento de Comercio.

Hogla Enecia Pérez colaboró con reportería desde Santo Domingo, República Dominicana.

