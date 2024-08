Reseña de 'Alien: Romulus': adelante, grita (nadie puede oírte)

MoviesAlvarez, FedeSpaeny, CaileeAlien: Romulus (Movie)Jonsson, David

La séptima entrega de la serie se centra en Rain (Cailee Spaeny), una trabajadora contratada en una colonia minera del espacio exterior, y su amigo Andy (David Jonsson), un androide.

[Estamos en WhatsApp. Empieza a seguirnos ahora]

Algunas secuelas de películas llevan a su serie hacia nuevas direcciones, añadiendo ideas originales, nuevos personajes, enfoques diferentes y, a veces, peso y mito. Otras secuelas son más bien relleno. Ayudan a rellenar los espacios entre películas y mantienen la marca de la franquicia en la imaginación del público, al tiempo que intentan hacer algo de dinero. La más reciente película de Alien, Alien: Romulus, la séptima entrega de este ciclo de películas de historia aparentemente inagotable, es un relleno perfectamente adecuado.

Desde que Alien, de Ridley Scott, irrumpió en 1979 de manera fascinante y espantosa, la serie ha generado éxitos y fracasos, tanques de baba ácida y un número considerable de cadáveres. La franquicia convirtió a Sigourney Weaver en un icono y permitió a David Fincher iniciarse como director de cine. A medida que las películas se acumulaban, también te recordaban que el Alien original es una obra maestra y que incluso las secuelas menores que Scott dirigió, Prometeo y Alien: Covenant, tienen sus virtudes, entre ellas unos efectos visuales impactantes, inteligencia cinematográfica, curiosidad por el cosmos y un aprecio paralelo por el misterio de la vida y la inevitabilidad de la muerte.

Alien: Romulus es una práctica historia de terror, acción y aventura con sustos y salpicaduras. No tiene mucho en mente, pero tiene algunos buenos sobresaltos, junto con una heroína decepcionantemente sosa, un androide simpático y la habitual colección de personajes desechables que son asesinados al por mayor por extraterrestres voraces y desbocados. En términos de la serie, los acontecimientos de Romulus tienen lugar entre los de Alien y los de la segunda película, Aliens. Escrita y dirigida por James Cameron, y repleta de armas de fuego y bíceps abultados, Aliens destaca sobre todo por sus trepidantes secuencias de acción, que se han convertido en elementos de rigor en la serie, y por dar a la Ripley de Weaver un cambio de imagen muscular al tiempo que la convertía en una madre sustituta.

[Video: Watch on YouTube.]

Dirigida por Fede Álvarez (No respires), quien comparte el crédito del guión con Rodo Sayagues, Romulus cuenta una historia conocida, pero a medias, de adversidad, perseverancia, rapidez mental y lucha por la supervivencia. Se centra en Rain (Cailee Spaeny), una veinteañera contratada en una sombría colonia minera del espacio exterior. Allí, junto con Andy (David Jonsson), un androide defectuoso al que quiere y llama hermano, Rain anhela abandonar el planeta sin sol y las duras condiciones que condenaron a sus padres a una muerte prematura. Pronto tiene su oportunidad cuando otros amigos le cuentan que están planeando una huida en una estación espacial abandonada que ha quedado a la deriva sobre su planeta.

Álvarez se desenvuelve con economía, y no pasa mucho tiempo antes de que Rain y compañía se muevan sigilosamente por los pasillos inquietantemente vacíos de la estación, explorando sus habitaciones patas arriba y reflexionando sobre sus misterios no particularmente misteriosos. (Álvarez pasa mucho tiempo mostrando sus decorados, que son más atractivos que el guion). Spaeny, quien interpretó a Priscilla Presley en Priscilla, de Sofia Coppola, es una intérprete cautivadora --su juventud y delgadez sugieren engañosamente una vulnerabilidad casi infantil-- y enseguida te pones de parte de Rain. Lo que hace que no te despegues de ella es, en gran medida, una cuestión de hábito cinematográfico y de familiaridad con la franquicia: después de todo, ella es la heroína y la heredera simbólica de Ripley, y los monstruos se acercan.

Esas atracciones estelares no tardan en llegar, correteando y causando su habitual caos sangriento. Es agradable verlos porque, incluso atenuados, los diseños originales de H. R. Giger conservan su fuerza, cuyo impacto no se ha diluido a pesar de todas las secuelas e imitaciones. Ciertamente, los alienígenas son mejor compañía que los compañeros humanos de Rain, que son una colección tan monótona de víctimas sacrificables que parecen haber sido creados solo para avivar tu sed de sangre. (No ayuda que algunos de sus diálogos sean a veces casi indescifrables). A pesar de algunas diferencias menores en las personalidades de los personajes, su aspecto más distintivo es cómo --y con qué rapidez-- muere cada uno de ellos. Es una lástima, y es aburrido.

Dado que los humanos están tan amenazados en esta serie, es adecuado, supongo, que el personaje con más matices resulte ser el androide Andy, quien pronto recibe una mejora que aumenta el dramatismo. Jonsson destacó en las primeras temporadas de la serie de HBO Industry, y es agradable verle arropado en este papel. Al igual que los dos sintéticos, como se les llama, que Michael Fassbender interpretó en Covenant, Jonsson consigue despertar tus simpatías con un personaje que es a la vez humano y máquina, y por turnos simpático y sospechoso. Spaeny y él forman un buen dúo, aunque se vean eclipsados por un Ian Holm resucitado digitalmente como Ash, un androide del primer Alien. Holm murió en 2020 y su escalofriante aparición aquí es una distracción, incluso si es un buen recordatorio de que los verdaderos villanos de esta franquicia siempre han sido los altos señores corporativos.

Alien: Romulus

Clasificada R por la carnicería extraterrestre. Duración: 1 hora y 59 minutos. En cines.

Director: Fede Alvarez

Guionistas: Fede Alvarez, Rodo Sayagues, Dan O'Bannon, Ronald Shusett

Protagonistas: Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn

Clasificación: R

Duración: 1h 59m

Géneros: Horror, ciencia ficción, suspenso

Alissa Wilkinson es crítica de cine del Times. Ha estado escribiendo sobre películas desde 2005. Más de Alissa Wilkinson