Tom Cruise protagoniza una proeza olímpica

Olympic Games (2024)Cruise, Tom

Al estilo de sus acrobacias en Hollywood, la estrella de cine sorprendió a los espectadores en la clausura de los Juegos de París 2024.

No, no era una escena de Misión: imposible. Tom Cruise, una de las estrellas de cine más conocidas de Hollywood, descendió en rapel al Stade de France mientras H.E.R tocaba la guitarra, y la multitud de atletas olímpicos enloquecía en el momento que París entregaba el relevo a Los Ángeles, sede de los próximos Juegos de Verano. Cruise aceptó la bandera olímpica, estrechó un montón de manos, saltó a una motocicleta y salió del estadio para protagonizar unas imágenes pregrabadas.

Es difícil imaginar una combinación más adecuada del asombroso atletismo de los Juegos Olímpicos y la llamativa sensibilidad de Hollywood que la que encarna Cruise, a quien, a sus 62 años, sigue prefiriendo realizar él mismo todas las acrobacias que pueda para la serie de películas de Misión: imposible. En el Festival de Cannes de 2022, antes del estreno de Top Gun: Maverick, le preguntaron por su afición a realizar hazañas que desafían a la muerte, que razonablemente se esperaría que delegara en un doble. "Nadie le preguntó a Gene Kelly '¿Por qué bailas?'", bromeó.

Las acrobacias cuidadosamente coreografiadas de Cruise (y sus selfis con los atletas) iban con la vibra de esta ceremonia de clausura, sobre todo por el espectáculo que había detrás. Los detalles de lo que iba a ocurrir exactamente se habían mantenido en secreto, aunque People informó que ya en marzo había rodado el segmento en el que salta en paracaídas hasta el emblemático letrero de Hollywood. Nadie sabía hasta ahora qué iba a hacer en directo por televisión en París. Pero así es Tom Cruise: vive, y de vez en cuando desafía a la muerte, para hacernos pasar un buen rato.

