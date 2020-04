Al ver lo que se avecinaba, se postuló como voluntario en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, para atender en la guardia. “La situación acá es complicada, pero por suerte la gente está tomando conciencia. Vivimos el día a día y lamentablemente sabemos que nos queda un largo camino por recorrer. Desde mi lugar me postulé como voluntario en una zona del hospital donde no hay sospechas de infección porque las urgencias siguen pasando aunque estemos en una situación de pandemia y me parecía que desde mi lugar era importante poder contribuir con algo”, expresó Casañas.