“Los barbijos no alcanzan. La falta de insumos y sobre todo barbijos es un problema mundial. El requerimiento ha sido masivo no solo por los centros de salud sino por la comunidad, llevando a situación de escases, especulación, acopio y precios exorbitantes, indignos del momento que atraviesa la humanidad. Además, la utilización del barbijo en la comunidad general es controvertida (por ej: no es reutilizable, y no cubre la entrada ocular). Pero esta es una discusión para los especialistas en Infectología que ahora, lamentablemente, queda en 2do plano por la actual escasez de barbijos. Y lo que es peor: su utilización en la comunidad general va en desmedro de los que realmente necesitan el barbijo en forma imprescindible: el personal de salud y los pacientes COVID-19”, precisó Lombardero.