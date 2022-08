La historia de BlackBerry llega al cine

Logo de BlackBerry. (foto: REUTERS/Mark Blinch)

En los últimos años se ha vuelto común leer o escuchar que la historia de BlackBerry merece una película. Según Variety, esta semana ha finalizado el rodaje de una película que narra el auge y la caída de Research in Motion (RIM), la empresa canadiense que en su día fue líder y referente en el mercado mundial de los teléfonos inteligentes hasta la llegada del iPhone y Android.

La película se llama BlackBerry y está protagonizada por Jay Baruchel y Glenn Howerton, mientras que el director es Matt Johnson, quien se destaca por sus producciones independientes y es conocido por dirigir Operation Avalanche de 2016.

Hasta el momento no se han revelado más detalles de la producción pero se especula que Baruchel y Howerton estarían protagonizados por Mike Lazaridis y Jim Balsillie. Hay que recordar que el primero cofundó RIM en 1984, mientras que el segundo se incorporó en 1992. Una vez juntos, codirigieron la empresa hasta que se fue en 2012, mientras BlackBerry ya se entraba en crisis.

El guion de la película está adaptado del libro Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry. Fue escrita por los periodistas canadienses Sean Silcoff y Jacquie McNish, y se convirtió en un éxito de ventas tras su publicación en 2015. La película no tiene fecha de estreno.

Logo de BlackBerry. (foto: REUTERS/Mark Blinch)

Qué pasó con BlackBerry

Por supuesto, la película BlackBerry trazará la historia de Research in Motion y se centrará en su ascenso a la cima a principios de la década de 2000, así como en su posterior desaparición.

No hay que olvidar que prácticamente de la noche a la mañana, los teléfonos móviles de la compañía norteamericana pasaron de ser objeto de deseo y símbolos de estatus a dispositivos obsoletos.

Se ha hablado a través de la historia que algunos ejecutivos se habrían burlado de los planes de Apple tras el lanzamiento del iPhone y pensaban que nadie prefería un teclado virtual a uno físico. El auge del iPhone y la difusión global de Android rápidamente demostraron que estaban equivocados.

BlackBerry. (foto: Gadwoman)

Cuando RIM intentó recuperar su posición perdida, ya era demasiado tarde y todos los intentos posteriores de revivir BlackBerry fracasaron. Cabe señalar que la empresa canadiense ha logrado reconstruirse como BlackBerry Limited, logrando un gran éxito en áreas alejadas del mundo móvil, como los servicios de software y la ciberseguridad empresarial.

Queda por ver si la película incluirá el período de recuperación bajo la dirección de John Chen o simplemente se centrará en su ascenso y caída como el rey de los teléfonos inteligentes. Queda claro que la elección de BlackBerry como la próxima historia del mundo tecnológico-empresarial en la pantalla grande no es por casualidad.

En los últimos años han surgido muchos productos de este tipo, donde el rápido crecimiento de las empresas y los escándalos de sus protagonistas son denominadores comunes. Solo este año, se han visto en casos como Super Pumped (Uber), The Dropout (Theranos) y WeCrash (WeWork).

El primer móvil con conexión a internet en 1999

Antes del 2000 BlackBerry ya había lanzado un “smartphone”, llamado BlackBerry 850 que tenía acceso a internet, teclado QWERTY y usaba pilas doble AA.

Su diseño era similar a los del entonces beeper (localizador) con tamaño rectangular y una pequeña pantalla como de calculadora, aunque su sistema era completamente innovador.

BlackBerry 850 marcó un antes y después. (Foto: PrensaLibre)

Junto con RIM permitió que llegaran los correos electrónicos desde cualquier parte del mundo, creando el antes y después en la historia de la tecnología.

Junto a ello, el PIN y BlackBerry Messenger, su sistema de mensajería que permitía comunicarse gratuitamente entre usuarios, hizo una auténtica revolución en el mercado de telefonía celular, dando el primer paso a los smartphones que se conocen hoy en día.

SEGUIR LEYENDO