Este es el famoso gif de Twitter para aprender preposiciones en Inglés

Este es el famoso gif de Twitter para aprender las preposiciones en Inglés

El inglés se ha convertido en el idioma más popular en el mundo, y aunque no cuenta con la mayor cantidad de hablantes nativos si se compara con el español, hindi o mandarín, si lo llegan a dominar 1.348 millones de personas, la mayoría como segunda lengua.

Esto quiere decir que al menos dominar algunos aspectos del inglés puede ayudar a cualquiera durante un viaje o en el trabajo.

Incluso en la actualidad los colegios se han dado cuenta de la importancia de hablar inglés y por ello ahora es una materia crucial en las mallas curriculares, sin embargo, no todas las instituciones ofrecen la misma calidad de enseñanza.

En los últimos días se ha hecho muy popular un gif en Twitter que enseña las preposiciones en inglés de una manera didáctica, el cual ya cuenta con miles de reacciones y comentarios en su mayoría positivos.

Tal vez uno de los aspectos más confusos para un hablante hispano cuando aprende inglés son las preposiciones, por ello es que este GIF ha resultado tan útil para muchos internautas, pues los ha sacado de la confusión entre “at” y “near”, o los ha ayudado a diferenciar los términos “around” y “through”.

César Dorado ha sido el usuario que ha compartido este GIF junto con la frase “Me ha encantado esta guía visual de las preposiciones en inglés”.

La imagen en movimiento muestra varios dibujos de pelotas y cajas para ejemplificar el significado espacial de cada una de las preposiciones.

César también explica a modo de hilo que “En over la bola roza la pieza porque cuando hay contacto físico se prefiere el uso de over en vez de above, y above se usa para indicar que algo está más alto (above the village). Pero es verdad que como nosotros solo usamos “encima de” cuesta saber cuándo usar una u otra. Saludos”

Estos han sido algunos de los comentarios que ha hecho los usuarios en internet

- Es magnífica, con lo que cuesta entenderlas y utilizarlas correctamente.

- Pues sí. Gráfico y diáfano. Muy buena

- Vi otra sobre el tiempo (in, on, at) buenísima también, a ver si la encuentro

Han sido muchos más los comentarios positivos y de este tipo, incluso los internautas han comenzado a solicitar más gifs para entender otras temáticas del inglés como los “phrasal verbs”.

En todo caso, los usuarios de internet que están aprendiendo inglés tiene muchas opciones y ayudas en internet, por ejemplo Google Translate tiene un juego para celular para aprender algo de vocabulario.

Este juego se activa desde el buscador al escribir en la barra de texto una palabra en el idioma extranjero o digitando “Word Coach”.

Posteriormente, aparecerá el test que entrenará a las personas en vocabulario cotidiano, habrá que responder las preguntas para ganar puntos y pasar a otros retos.

Este es el nuevo juego de Google translate





En pocas palabras, este minijuego tiene retos de imágenes y preguntas intercaladas a las que hay responder tocando en algunas de las opciones mostradas, entre más preguntas se respondan, más ejercicios se presentarán y también con mayor dificultad, al final le mostrará al usuario los errores y le dará una explicación al respecto.

Para acceder al juego hay que ingresar el buscador de Google en un celular Android o iOS, pues no funciona en la aplicación de traductor y tampoco está disponible para computadores, por lo que es una herramienta que fue creada expresamente para dispositivos móviles.

SEGUIR LEYENDO: