Los videojuegos que son tendencia esta Navidad

Este año fue uno de los mejores para el sector de los videojuegos, la pandemia logró que más personas se conectaran y que otros, se convirtieran en jugadores. Actualmente, hay algunos problemas como la escasez de consolas de nueva generación pero también hay títulos que han ganado protagonismo y han hecho que la industria no se quede atrás.

En Navidad son muchos los usuarios que aprovechan las promociones anunciadas por los portales de compra para adquirir videojuegos, ejemplo de ello es la plataforma Steam desarrollada por Valve y que tiene en su catálogo más de 30.000 juegos, precisamente dicha plataforma cuenta con una herramienta que permite visualizar cuáles son los juegos más a los que más acceden y los más vendidos del mundo.

Infobae recopiló esta información y realizó un listado de cinco títulos interesantes en los que la gente está invirtiendo su tiempo (y dinero) por estas fechas.

Halo Infinite

La última entrega de 343 Industries llega con el icónico héroe ‘Master Chief’ en su misión por desmantelar o destruir a un grupo insurgente que ha tomado el control de una de las armas más poderosas del universo. Este título de acción frenética presenta una considerable mejora visual y a nivel de jugabilidad con respecto a otros juegos de la saga, pues esta sexta entrega numerada propone un mapa mucho más vertical y nuevas formas de recorrerlo.

Aunque el título está incluído en el Game Pass (servicio de suscripción de videojuegos de Xbox) muchos son los usuarios que han preferido comprar la campaña a través de Steam, convirtiéndose en uno de los juegos más vendidos de la época.

Grand Thef Auto V

No muchas personas pensarían que un título lanzado en 2013 seguiría teniendo tanto impacto, pues la saga insignia de Rockstar Games no ha dado señales de una esperada sexta entrega; no obstante, este sigue siendo uno de los juegos más concurridos en el momento, pues aparte de contar con una buena campaña, su contenido online es bastante amplio y se ha venido actualizando por ocho años.

En este caso, este título ha vuelto a tomar fuerza pues la compañía anunció el lanzamiento de un nuevo contenido adicional para el modo multijugador que traería a uno de los personajes principales de la campaña, como es el caso de Franklin, además de añadir nuevos mapas, misiones y vehículos.

Battlefield 2042

Aunque ha tenido un lanzamiento un poco accidentado de cuenta de los errores de rendimiento y los bugs, el título de guerra desarrollado por DICE no se despega de los primeros lugares de los videojuegos más relevantes del momento, pues la misma comunidad reconoce que la propuesta es llamativa y novedosa, además de que EA está trabajando muy rápido para arreglar los problemas que señala la comunidad.

Probablemente veamos en algunos meses como la gran cantidad de comentarios negativos que hay en Steam por parte de la comunidad se reduzcan considerablemente, pues es algo que ya ha sucedido en entregas anteriores de Battlefield.

Project Zomboid

Este es otro de esos títulos que ya llevaba mucho tiempo de estar en el mercado, pues en 2013 The Indie Stone propuso un apocalipsis zombie con unos toques más de estrategia, RPG y gestión de recursos.

Este juego ha recibido constantes actualizaciones y contenidos adicionales; sin embargo, ha vuelto a ser tendencia porque hace un par de días y después de 8 años la compañía decidió lanzar servidores multijugador para llevar la experiencia de supervivencia a un entorno grupal en el que se podrán sumar amigos o conocer nuevos jugadores.

GTFO

Esta experiencia cooperativa ha recibido una gran cantidad de comentarios positivos desde su lanzamiento este 9 de diciembre.

El videojuego nos pone en la piel de cuatro prisioneros que deberán sortear mapas plagados de hordas de monstruos de todo tipo, para lo cual el trabajo en equipo será vital en este shooter de horror desarrollado por 10 Chambers.

